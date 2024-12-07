Склад жіночої збірної України зазнає змін перед стартом другого етапу Кубку світу-2024/25

Анастасія Меркушина залишить склад жіночої збірної України з біатлону напередодні старту другого етапу Кубку світу-2024/25.

Про це в інтерв'ю Суспільне розповів тренер Микола Зоц.

За словами 60-річного фахівця, Меркушина замість етапу в Гохфільцені вирушить на етап Кубку IBU в Обертілліах, щоб набрати кращі кондиції.

"Однозначно Анастасія Меркушина поїде в Обертілліах, там збір буде, стартуватиме на Кубку IBU. Щоб поміняти — не бачимо, кого міняти. Подумаємо, може когось візьмемо, щоб набратися досвіду, але це запасною на старт. Я більше за те, щоб біатлоністки були на Кубку IBU і там набиралися досвіду", – заявив Зоц.

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Тренер також розповів, що до збірної не буде викликана Ірина Петренко, яка відновлювалася після перелому ноги. Вона повернеться до складу на Кубок світу лише в 2025 році.

"Зв'язувався з тренерами щодо Петренко. З одного боку, ми розуміли її стан, а з іншого — розраховували на диво, бо з Ірою естафета — це одне, а без неї — інше. Але поспілкувалися з тренерами — немає сенсу її сюди брати у Гохфільцен, щоб вона тут каталася. Хай краще там (в Обертілліаху) зробить нормальний, тренувальний процес, позмагається у Кубку IBU, і будемо готувати її на Обергоф. Розуміємо, що без неї важко, але до нового року якось пережити та протриматися ці два етапи доведеться однозначно. Впевнений, що в січні і Настя (Меркушина) може бути зовсім іншою, як і в минулі роки, і ми зможемо передихнути".

У неділю, 8 грудня, відбудеться жіночий масстарт, який закриватиме перший етап Кубку світу. Ця гонка розпочнеться о 18:10 за київським часом.

Другий етап Кубку світу в Гохфільцені проходитиме з 13 по 15 грудня.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем та результатами гонок у межах Кубку світу сезону-2024/25.