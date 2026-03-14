Усі розділи
Чемпіон Біатлон

Вже на зубах терпів: Мандзин – про виступ у спринтерській гонці на етапі в Отепя

Олексій Мурзак — 14 березня 2026, 13:35
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Віталій Мандзин оцінив свій виступ у спринтерській гонці на етапі Кубку світу в Отепя, зазначивши, що найважчим було останнє коло.

Про це він сказав у коментарі Biathlon.com.ua.

"Думаю, що усім сьогодні було нелегко в таких погодних умовах. Тому, звісно, старався підтримувати високу швидкість. Але в такі погодні умови не надто це виходить інколи.

Щодо стрільби, то звісно, що я хотів працювати на нуль. Потрібно вже в цьому сезоні хоча б в кінці це зробити. Але, на жаль, знову не вийшло це зробити. Стійка мене підвела сьогодні. Хоча психологічно було важливо стріляти нуль, але, на жаль, цього не сталося", – зазначив Віталій.

За його словами, за таких погодних умов найтяжчим було останнє коло.

"Найтяжчим, напевно, було останнє коло. Тому що вже на зубах його терпів. Ще й втома вже відчувається, і кількість гонок. Тому, насправді, коли ще такі погодні умови, то тяжко знайти сили і до кінця підтримувати темп.

Яку зі змішаних естафет бігтиму? Поки не знаю", – додав Мандзин.

Нагадаємо, що за підсумком гонки Віталій посів 33 місце. Також свій виступ у спринті прокоментував і Дмитро Підручний. Обидва кваліфікувалися до гонки переслідування, яка відбудеться в Отепя 14 березня. Текстова онлайн-трансляція чоловічого персьюту буде доступна на "Чемпіоні".

