Вже на зубах терпів: Мандзин – про виступ у спринтерській гонці на етапі в Отепя

Український біатлоніст Віталій Мандзин оцінив свій виступ у спринтерській гонці на етапі Кубку світу в Отепя, зазначивши, що найважчим було останнє коло.

Про це він сказав у коментарі Biathlon.com.ua.

"Думаю, що усім сьогодні було нелегко в таких погодних умовах. Тому, звісно, старався підтримувати високу швидкість. Але в такі погодні умови не надто це виходить інколи. Щодо стрільби, то звісно, що я хотів працювати на нуль. Потрібно вже в цьому сезоні хоча б в кінці це зробити. Але, на жаль, знову не вийшло це зробити. Стійка мене підвела сьогодні. Хоча психологічно було важливо стріляти нуль, але, на жаль, цього не сталося", – зазначив Віталій.

За його словами, за таких погодних умов найтяжчим було останнє коло.

"Найтяжчим, напевно, було останнє коло. Тому що вже на зубах його терпів. Ще й втома вже відчувається, і кількість гонок. Тому, насправді, коли ще такі погодні умови, то тяжко знайти сили і до кінця підтримувати темп. Яку зі змішаних естафет бігтиму? Поки не знаю", – додав Мандзин.

Нагадаємо, що за підсумком гонки Віталій посів 33 місце. Також свій виступ у спринті прокоментував і Дмитро Підручний. Обидва кваліфікувалися до гонки переслідування, яка відбудеться в Отепя 14 березня.