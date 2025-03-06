IBU змінив час початку чоловічого спринту на Кубку світу в Нове Место

Міжнародний союз біатлоністів проінформував про зміну часу початку чоловічої спринтерської гонки, якою сьогодні, 6 березня, у чеському Нове Место стартує сьомий етап Кубку світу з біатлону.

Спочатку гонка мала розпочатися о 19:20 за Києвом, проте його було відтерміновано на 20 хвилин – на 19:40 (18:40 за місцевим часом).

Причиною стала зміна розкладу змагань на чемпіонаті світу з лижних гонок, що проходить у норвезькому Тронгеймі.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове Место триватиме до 9 березня включно. У змагальній програмі заплановані спринти, гонки переслідування та естафети серед чоловіків та жінок.

Напередодні став відомий склад чоловічої збірної України на спринт у Нове Место.