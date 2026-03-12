Жіноча збірна України визначилася зі складом на спринт етапу Кубку світу в Отепя
Тренерський штаб збірної України з біатлону оголосив стартлист на жіночу спринтерську гонку, що відбудеться в межах восьмого етапу Кубку світу в естонському Отепя.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У спринті візьмуть участь п'ять українських біатлоністок. Олена Городна розпочне гонку під номером 6, наступною в боротьбу вступить Анастасія Меркушина (номер 33), Христина Дмитренко змагатиметься під номером 69, Юлія Джмима вийде на старт 74-ю, а Дарина Чалик – 80-ю.
Склад України на жіночий спринт
- 6. Олена Городна
- 33. Анастасія Меркушина
- 69. Христина Дмитренко
- 74. Юлія Джима
- 80. Дарина Чалик
Жіночий спринт відбудеться у п'ятницю, 13 березня. Початок гонки запланований на 18:05 за київським часом.
"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок восьмого етапу Кубку світу.
Нагадаємо, що за підсумком чоловічого спринту до залікової зони потрапили двоє українців – Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. До речі, лідер збірної України показав найкращий результат сезону в спринті.