Федерація лижного спорту Франції відреагувала на 3-місячний тюремний термін Сімон

Федерація лижного спорту Франції (FFS) відреагувала на вирок у справі Жульї Сімон. Біатлоністка була визнана винною в крадіжці та шахрайстві.

У Федерації визнали вердикт суду, а незабаром проведе збори, щоб визначити власне рішення, пишe Fondo Italia.

"Французька федерація лижного спорту визнає цей вердикт. Тому Національна дисциплінарна комісія Федерації, яка раніше вирішила призупинити провадження до рішення суду, знову збереться якомога швидше, щоб вирішити питання щодо федерального дисциплінарного заходу.

Як і з моменту розкриття фактів, Федерація продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту інтересів спортсменів, спортивного керівництва та життя команди.

Протягом двох років разом зі спортивним керівництвом збірної Франції з біатлону вона забезпечувала, щоб це питання не ставило під загрозу індивідуальні спортивні проекти спортсменів або колективне функціонування команди", – йдеться в прессрелізі.