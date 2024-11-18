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Кадрова мапа першого етапу. Як українці пройшли "креш-тести" перед стартом сезону

Денис Шаховець — 18 листопада 2024, 17:30
Sara Damne/BILDBYRÅN
Кадрова мапа першого етапу. Як українці пройшли креш-тести перед стартом сезону

Ось-ось головні тренери українських біатлонних збірних оголосять склади на сезон, який стартує вже менш ніж за два тижні. Наші чоловіки та жінки мали шанси проявити себе на контрольних стартах у Швеції, Норвегії та Австрії. Результати цих перегонів – це як додаткові картинки, з яких наставники складуть великий кадровий пазл. Адже окрім цих стартів тренери прийматимуть рішення на основі всіх даних. Вони бачать, хто як тренується, хто в якому моральному стані, хто може додати, а кому ще потрібен час.

Як не крути – багато чого у спорті прийнято не виносити назагал, а залишити в роздягальні. Ми ж підсумуємо для вболівальників видиму частину айсбергу, тобто результати у згаданих контрольних стартах.

Дмитренко – майже відмінниця

У жінок найбільш яскраво в контрольних стартах на відкритій першості Швеції виглядала 25-річна Христина Дмитренко – біатлоністка, яка по суті провела лише один повноцінний сезон у дорослому біатлоні. У короткій індивідуальній гонці вона фінішувала на 6-й позиції, маючи три промахи на чотирьох вогневих рубежах. Вище у фінішному протоколі було кілька іменитих шведок, але результат українки видається доволі конкурентним. І найкращим із поміж інших українських дівчат. У коментарі Чемпіону Христина сказала, що бігла першу гонку не на основних лижах, тому можемо припустити, що запас у швидкості ще є.

Христина Дмитренко

Христина Дмитренко

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Вже у спринті Дмитренко знову стала найкращою серед українок – четверте підсумкове місце й десята швидкість на дистанції. Переможниці, зірковій шведці Ельвірі Еберг, вона програла ходом півтори хвилини. Це багато, але це наша реальність і далеко не катастрофічна. Скинути б цей програш до однієї хвилини, і тоді, за певних обставин, можна нав’язувати боротьбу.

До речі, ще до початку змагань головний тренер Микола Зоц казав, мовляв, за Христиною практично заброньовано місце в основі на етапи Кубку світу. Можливо, не маючи тягара відбору спортсменка добре провела шведські гонки. Хоча ще до них біатлоністка впевнено казала, що вірить у власні сили й почувається готовою до сезону.

Джима окремо, але її беремо?

Юлія Джима – багаторічна лідерка збірної. Вже не перший рік 33-річна біатлоністка тренується за програмою словенського фахівця Уроша Велепця. Хоча, як каже Микола Зоц, під його контролем. Біатлоністка бігла контрольні гонки окремо від команди – на відкритій першості Австрії, хоча й збір проходила разом з усіма у Швеції. В Австрії ж, окрім господарок, були й збірні Словенії та Болгарії. У відносно конкурентній компанії досвідчена українка особливо не виблискувала – 14-та позиція у спринті та 7-ма в короткій "індивідуалці".

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Стрільба була не ідеальною, але й не відверто провальною: дві хиби у спринті, що, звісно, багатенько, та одна в "індивідуалці", де є чотири вогневих рубежі. Програш за швидкістю – завеликий. Наприклад, Лізі Гаузер, титулованій лідерці австрійської команди, Джима програла лише чотири секунди. Але ж в австрійки, яка ніколи не була надто швидкою, аж три неточних постріли – а це аж 2 хвилини та 15 секунд штрафного часу.

Юлія Джима

Юлія Джима

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Хоча розуміємо, що участь в таких стартах – це можливість подивитися на себе збоку, відчути своє тіло та зробити певні коригування. Результат тут хоч і важливий, але все ж таки вторинний.

Загалом на одну гонку (спринт, індивідуальна) Україна зможе заявляти 5 біатлоністок. Швидше за все, на етап поїде й запасна атлетка, хоча це не точно. За умови, що Джима та Дмитренко вже в основі – залишається, як мінімум, три вакансії. А теоретично претендують на них Анастасія та Олександра Меркушини, Анна Кривонос, Олена Городна, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина, Дарина Чалик та Ксенія Приходько. Дві останні та Олександра Меркушина участі у шведській індивідуальній гонці не брали, а у спринті не пробилися до топ-20.

Якщо відштовхуватись від цих результатів, то до основи мали б долучитися Меркушина-старша, Кривонос, Городна та Бєлкіна. А інші дівчата б представили Україну на Кубку IBU. Але знову ж таки, це все дуже умовно, тренери мають свої прораховані "розклади" та складний розклад.

Анастасія Меркушина

Анастасія Меркушина

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До речі, дівчата неодноразово наголошували, мовляв, шведські старти не є відбірковими. Є також інформація, що першим гонкам сезону ще передуватиме кілька контрольних гонок під час тренувань – аби визначитись зі складом остаточно.

Мандзин вже має "бронь"?

Результати в контрольних гонках наших чоловіків мають певну схожість із жіночими. Явним лідером став представник так званого молодого покоління, 21-річний Віталій Мандзин. В Ідре він у класному стилі виграв "індивідуалку" та був 8-м у спринті. У переможній гонці "заткнув за пояс" шведів Понсілуому та Самуельсона – еліту світового біатлону. Нехай це була лише першість країни, але психологічно для молодого біатлоніста це важливо. Хоча й він вже має певний досвід виступів на Кубку світу, де потрапляв до залікової зони. Здається, у цьому сезоні це буде вже "доросліший" Мандзин.

Віталій Мандзин

Віталій Мандзин

Капітан чоловічої команди Підручний, як і Джима, готується за індивідуальною програмою. Дмитру також 33, і він вже неодноразово пояснював, що такий підхід для нього більш оптимальний, тому й продовжив співпрацю зі словаком Юраєм Санітрою.

За позиціями Дмитро показав набагато нижчі результати, аніж Мандзин. Але ж і стартував він у відкритій першості Норвегії, а там зібралась вся європейська еліта! Підручний у спринті був ідеальним на вогневих рубежах, але повільним на дистанції – це лише 25-те місце на фініші. Аналогічний результат показав і в масстарті. У складну погоду на чотирьох рубежах припустився лише однієї хиби. Але на трасі чемпіона світу 2019 року знову було не впізнати.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

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Висновок напрошується один – підготовку побудували так, що зараз Дмитро ще переварює навантаження, і з часом має розбігтись.

У чоловічій збірній конкуренція дещо загострилась через погіршення результатів у минулому сезоні. Команда втратила можливість заявляти на особисту гонку п’ять учасників, тепер – лише чотири. Підручний ще до контрольних стартів казав, що він вже пройшов відбір – за результатами минулого сезону. Логічно, що після шведської феєрії подолав сито відбору й Мандзин.

Також має бути в основі Антон Дудченко, який у двох гонках у Швеції був у топ-10. Богдан Цимбал фінішував 14-м та 22-м. Обидва хлопці – вже перевірені боями змагань найвищого рангу, кожен має свої сильні та слабкі сторони, протягом останніх років вони були практично незамінними.

Анна Кривонос та Антон Дудченко

Анна Кривонос та Антон Дудченко

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Якщо Мандзин вже влетів у двері, то 20-річний Богдан Борковський туди лиш голосно постукав. Він був 43-м в "індивідуалці", але 7-м у спринті! Чи "кинуть" його в горнило великого біатлону з першого етапу – малоймовірно. Але віримо, що це наше близьке майбутнє.

Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк, Денис Насико та Артем Тищенко також мають неабиякий досвід на Кубку світу. Хоча результатами у Швеції вони особливо не вражали. Однак когось із них Надія Бєлова, очевидно, бачить в основі на Кубку світу в Контіолахті. В інтерв’ю Чемпіону головна тренерка обіцяла, що визначиться зі складом у найближчі дні.

Зазначимо, що змагальна програма першого етапу доволі насичена та розтягнута в часі – змішані естафети, класичні естафети, спринти, індивідульні гонки та масстарти, до яких ще треба пробитися.

Цілком ймовірно, що склад основи буде ширшим для можливих ротацій та замін.

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