Христина Дмитренко: Бойові лижі ми вирішили не застосовувати

Українська біатлоністка Христина Дмитренко, яка показала найкращий результат серед українських біатлоністок (6-те місце) в короткій індивідуальній гонці в шведському Ідре, ексклюзивно для Чемпіона прокоментувала свій виступ.

"Ми не підводились конкретно до цього старту. Для нас це не відбіркові змагання, це наша перша робота на максимумі на лижах, до цього робили лише розвиваючу роботу в ПАНО (поріг анаеробного обміну). Лише учора вперше стріляли на лижах, але я все рівно почувалась добре, гонка пройшла в задоволення".

25-річна біатлоністка зазначила, що фактор лиж зіграв певну роль, адже в гонці свідомо не задіяли основний інвентар.

"Ми не брали "бойові" лижі, бо тут сніг (штучний) брудний, і щоб не зіпсувати інвентар, вирішили використати середню пару. Це відчувалось на спусках, особливо коли мене переганяли суперниці. Але на підйомах я відчувала, що тримаюсь і трішки можу відігравати", – зазначила атлетка.

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Щодо складної вітрової обстановки, яка впливала на стрільбу, Дмитренко зазначила, що в цьому немає нічого надзвичайного.

"Погодні умови були ще більш-менш і це добре, що ми змогли попрацювати в таких умовах, під час сезону майже завжди присутній вітер", – сказала Христина.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, в Ідре відбудуться спринтерські гонки.