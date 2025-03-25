Дмитренко: Задоволена сезоном, бачу прогрес
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Українська біатлоністка Христина Дмитренко підбила підсумки своїх виступів у сезоні-2024/25.
Спортсменку цитує Sport.ua.
"Завжди хочеться більшого, але в основному я задоволена, бачу прогрес. В естафетах у цьому сезоні ми були слабкішими, ніж в минулому. Все-таки у нас немає ще повного складу для естафети, щоб боротись хоча б за місця у топ-6".
Також 25-річна українка розповіла про свої цілі на майбутнє.
"Банально сказати – Олімпійські Ігри і медаль. Хочу, виходячи на старт, відчувати, що я можу боротись і навʼязувати борьбу. Відчувати, що я є частиною цього великого спорту, а не просто спортсменкою, яка бігає для галочки. Звичайно, я мрію про перемоги різного ґатунку, але для мене це вже особисте", – заявила спортсменка.
Сезон-2024/25 Дмитренко завершила на 32 місці в загальному заліку Кубку світу з 224 очками в активі.
Раніше підсумки сезону відбив президент Федерації біатлону України Іван Крулько.