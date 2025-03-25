Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Дмитренко: Задоволена сезоном, бачу прогрес

Олег Дідух — 25 березня 2025, 13:40
Дмитренко: Задоволена сезоном, бачу прогрес
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Христина Дмитренко підбила підсумки своїх виступів у сезоні-2024/25.

Спортсменку цитує Sport.ua.

"Завжди хочеться більшого, але в основному я задоволена, бачу прогрес. В естафетах у цьому сезоні ми були слабкішими, ніж в минулому. Все-таки у нас немає ще повного складу для естафети, щоб боротись хоча б за місця у топ-6".

Також 25-річна українка розповіла про свої цілі на майбутнє.

"Банально сказати – Олімпійські Ігри і медаль. Хочу, виходячи на старт, відчувати, що я можу боротись і навʼязувати борьбу. Відчувати, що я є частиною цього великого спорту, а не просто спортсменкою, яка бігає для галочки. Звичайно, я мрію про перемоги різного ґатунку, але для мене це вже особисте", – заявила спортсменка.

Сезон-2024/25 Дмитренко завершила на 32 місці в загальному заліку Кубку світу з 224 очками в активі.

Раніше підсумки сезону відбив президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко

Христина Дмитренко

Фінансові підсумки сезону: скільки українські біатлоністи заробили призових на Кубку світу 2024/25
Голменколлен. Пройс виграла жіночий спринт, Городна посіла 15 місце
Голменколлен. Жіночий спринт. Як це було
Радість Семенова, журба Підручного. Україна посіла 11 місце в одиночній змішаній естафеті в Поклюці
Поклюка. Одиночна змішана естафета: Як це було

Останні новини