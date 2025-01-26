Дмитренко: Була можливість піднятися вище шостого місця
Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментувала шосте місце в жіночій естафеті на шостому етапі Кубку світу в італійському Антгольці.
Україну також представляли Ірина Петренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Українки змогли уникнути штрафних кіл, використали на чотирьох сім запасних патронів і посіли шосте місце.
Христина Дмитренко на останнє коло завдяки хорошій стрільбі виходила четвертою, та, на жаль, програла боротьбу швейцарці Емі Басерзі та італійці Мікелі Каррарі.
"Рада шостій сходинці чи хотіла боротися за четверте місце? Такі зараз емоції змішані. Звичайно, хотілося б порадувати команду, тренерів і вболівальників, і піднятися вище шостого місця. Була така можливість, але все ж таки от трішечки не вистачило, але все ж останнє коло я змогла поборотися. І це дуже класно для мене, бо видно, що мабуть ця акліматизація пройшла, адаптованість до гір і зовсім інші кондиції", – сказала Христина.
Вона зазначила, що сервісмени вдало попрацювали. Лижі "добре працювали".
"Так, дуже дякую сервісу, бо лижі сьогодні дуже добре працювали. Це прямо підіймало настрій на трасі. Це дуже мотивує, і настрій відразу бойовий з'являється. Тож дякую тренерам сервісу за складену роботу", – зазначила вона.
На останок біатлоністка зізналася, що дійсно шанси фінішувати четвертою були дуже чудовими.
"Останнє коло я хотіла відпрацювати на максимум. Коли мене обігнала Басерга, було важкувато, тому намагалася триматися, не відпускати. Потім вже італійка нас підхопила і ми їхали останні кілометри разом. Боролися.
Трішечки їх відпустила, а потім вже на фінішній прямій я зрозуміла, що якщо б ми їхали разом, то я б змогла четвертою заїхати, бо дуже класно почувала себе", – заявила Дмитренко.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці завершиться 26 січня чоловічою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 15:45 за Києвом.