Лижі були на дуже високому рівні, а за промах шкода: Підручний – про 5-те місце у спринті на етапі Антгольці

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував свій виступ у спринтерській гонці на Кубку світу в Антгольці, де він зайняв 5-те місце, наголосивши, що лижі були на високому рівні.

Про це біатлоніст сказав у коментарі Чемпіону.

"Так, так, лижі сьогодні були на дуже високому рівні. Відносно стрільби, це робочий промах, але дуже шкода, бо бачу, що ходом дуже пристойно виглядав і без того промаху було би щось дуже хороше по фінішу. Але думаю, що це і так хороший результат з одним промахом бути так високо.

Надіюся, що залишусь в шістці...Треба правильно розподілити сили, тому що, якщо переходиш певну межу, далі терпіти це надто важко. Тому старався з першого кола розподілити правильно сили для того, щоб мене вистачило до кінця гонки. Надіюся, що мені це вдалося", – зазначив Підручний.

Також Дмитро прокоментував деякі зміни в конфігурації траси на цьому етапі, зокрема, невеликий підйом перед фінішом.

"Сьогодні досить нормально він дався, сьогодні, в принципі, добре біглося, але звичайно, що на цій висоті це додало певних складнощів. Мусимо враховувати ці зміни і також правильно розподіляти сили до самого фінішу.

Передолімпійська в Антгольці не відчувалася. Стадіон змінили, багато чого побудували, але сказати, щоб відчувалася атмосфера Олімпіади, то звичайно, що ні. Сама атмосфера тут, в Антгольці, завжди дуже чудова, тут завжди багато вболівальників, радують українські прапори, українські вболівальники підтримують на трасі. Це дуже круто що люди знаходять можливість приїхати і підтримати нас", – підкреслив Підручний.

Раніше свій виступ оцінив український біатлоніст Антон Дудченко.