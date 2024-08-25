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ЛЧС-2024. Дмитренко фінішувала на 9 місці в масстарті

Руслан Травкін — 25 серпня, 19:04
ЛЧС-2024. Дмитренко фінішувала на 9 місці в масстарті
Христина Дмитренко
Український біатлон/Дмитро Євенко

Сьогодні, 25 серпня, відбувся жіночий масстарт на чемпіонаті світу з літнього біатлону. Христина Дмитренко фінішувала на дев'ятому місці.

Україну також представляли Анна Кривонос і Анастасія Меркушина. Кривонос показала 24-й результат, Меркушина — 25-й. Перемогу здобула представниця Латвії Байба Бендіка.

Це була останння гонка чемпіонату. ЛЧС проходив у місті Отепяя, Естонія. Україна виграла загальний медальний залік.

Залік ЧС з літнього біатлону:

1. Україна — 6 (3 золота + 2 срібла + 1 бронза)

2. Чехія — 8 (3+1+4)

3. Болгарія — 4 (3+1+0)

4-5. Латвія — 2 (1+0+1)

4-5. Словаччина — 2 (1+0+1)

Найкраще з українців виступив Віталій Мандзин — він виграв юніорський спринт, а потім здобув золото у гонці переслідування серед юніорів. Вікторія Хвостенко та Олена Городна у спринті серед юніорок принесли Україні дві нагороди.

Також золото та срібло здобули Дмитро Підручний та Артем Тищенко у суперспринті серед чоловіків

Анастасія Меркушина біатлон Анна Кривонос збірна України з біатлону Христина Дмитренко

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