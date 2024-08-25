Мандзин — дворазовий чемпіон світу з літнього біатлону серед юніорів

На літньому чемпіонаті світу 2024 з біатлону українець Віталій Мандзин завоював золото у переслідуванні серед юніорів.

Окрім Віталія у цій дисципліні Україну представляли Богдан Борковський, Сергій Супрун, Михайло Хміль та Єгор Макаренко. Завдяки перемозі у спринті, українець забезпечив собі першу позицію на старті і йшов лідером з початку змагань. Попри хибу на першому вогневому рубежі, далі Віталій продовжував утримувати першу позицію, натомість його напарники не змогли залишитися у десятці найкращих.

Срібло дисципліни завоював норвежець Хавард Тостеруд, а трійку на п'єдесталі замкнув його земляк Сіверт Герхардсен.

1. 🥇Віталій Мандзин (Україна, 1+0+0+3) 26:44.8 хвилини

2. 🥈 Хавард Тостеруд (Норвегія, 0+0+2+2) +18.8

3. 🥉 Сіверт Герхардсен (Норвегія, 0+0+2+2) +22.5

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11. Богдан Борковський (Україна, 0+1+4+2) +1:03.8

13. Сергій Супрун (Україна, 3+0+1+2) +1:12.4

19. Михайло Хміль (Україна, 1+3+1+ 1) +1:44.4

37. Єгор Макаренко (Україна, 2+3+1+0) +4:39.7

Нагадаємо, раніше Дмитро Підручний та Артем Тищенко принесли Україні золото та срібло суперспринту серед чоловіків. Також у спринті серед юніорок медалі завоювали Вікторія Хвостенко та Олена Городна.