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Мандзин виграв юніорський спринт літнього ЧС-2024 з біатлону

Руслан Травкін — 24 серпня, 11:21
Мандзин виграв юніорський спринт літнього ЧС-2024 з біатлону
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua

На літньому чемпіонаті світу-2024 з біатлону українець Віталій Мандзин виграв юніорський спринт серед чоловіків.

У гонці стартували п'ять українців. Мандзин став лідером після "чистої" стрільби лежачи, обійшовши іншого українця Богдана Борковського.

Стрільба стоячи у Мандзина також була без промахів, що дозволило впевнено прийти до фінішу першим.

🥇 Віталій Мандзин (Україна, 0+0) 18:28.9 хвилини

🥈 Хавард Тостеруд (Норвегія, 2+0) +41.3

🥉Сіверт Герхардсен (Норвегія, 1+0) +51.1

...

7. Богдан Борковський (Україна, 1+2) +1:23.6

11. Сергій Супрун (Україна, 0+3) +1:43.2

20. Михайло Хміль (Україна, 1+2) +1:55.8

39. Єгор Макаренко (Україна, 3+1) +3:46.0

Раніше Дмитро Підручний та Артем Тищенко принесли Україні золото та срібло суперспринту серед чоловіків. Зазначимо, що літній чемпіонат світу з біатлону проходить в естонському місті Отепяя.

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Віталій Мандзин

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