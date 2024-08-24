Українські юніорки здобули дві медалі в спринті на літньому чемпіонаті світу

Чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжився спринтом серед юніорок.

17-річній українці Вікторії Хвостенко, яка два дні тому фінішувала п'ятою у суперспринті, цього разу завдяки ідеальній стрільбі вдалося здобути срібну медаль.

Лише 0,6 секунди Хвостенко програла Валентині Дімітровій з Болгарії, що показала найкращу швидкість на дистанції.

Також на п'єдестал пошани вдалося забігти ще одній українці Олені Городній. До стрільби стоячи Олена була головною претенденткою на перемогу, однак через два промахи задовольнилася лише бронзою.

Ксенія Приходько та Олександра Меркушина забігли до десятки найсильніших, але залишилися без медалей. Утім, у них, як і у Хвостенко та Городної, ще буде шанс поборотися за медалі 25 серпня у гонці переслідування.

Результати гонки:

1. Валентина Дімітрова (2+0) +18:03,9

2. Вікторія Хвостенко (0+0) +0,6

3. Олена Городна (0+2) +18,5

…

5. Ксенія Приходько (0+1) +35,9

8. Олександра Меркушина (1+2) +46,3

16. Поліна Пуцко (1+2) +1:33,8

46. Аліна Хміль (4+3) +4:36,0

Нагадаємо, у спринті серед юніорів золоту медаль виграв українець Віталій Мандзин.