Подвійний подіум на літньому чемпіонаті світу: Підручний здобув золото, Тищенко — срібло

У п'ятницю, 23 серпня, чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжився суперспринтом серед чоловіків.

Україну у 7.5-кілометровому фіналі представляли Дмитро Підручний, Артем Тищенко та Антон Дудченко. З першого вогневого рубежа Підручний посів другу сходинку, відпрацювавши без помилок на стрільбищі. Артем зайняв шосту позицію, а Дудченко не увійшов до 15 найкращих, через одну хибу.

Перед останнім вогневим рубежем українці не входили до трійки кращих результатів, і здавалося, що шансів вже нема, але остання стрільба вивела наших спортсменів до подвійного подіуму дисципліни.

1.🥇Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+0) — 19:19.5 хвилини

2.🥈Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+1) +5.2

3.🥉Томас Микиска (Чехія, 1+0+0+2) +7.5

4. Оскар Андерссон (Швеція, 0+1+1+1) +7.7

5. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+2+1) +7.7

6. Йонас Маречек (Чехія, 2+1+1+0) +10.3

...

13. Антон Дудченко (Україна, 1+0+1+1) +53.0

Зазначимо, що у цій дисципліні Україну серед жінок представляють Анна Кривонос, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина. Фінал за участі українок відбудеться сьогодні, 23 серпня, початок — о 17:00 за київським часом.