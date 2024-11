100 – для Мікаели Шиффрін: очікування рекорду

На цьому вікенді може статися знакова подія світового зимового спорту. Американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін, яку багато хто вважає найвидатнішою майстринею цього виду спорту за усі роки, може здобути свою соту перемогу на етапах Кубку світу.

Потужний розгін у сезон

29-річна Мікейла, як звучить її ім’я в оригіналі, успішно розпочала новий сезон, вигравши один за одним два слаломні рейси (у фінському Леві та австрійському Гурглі), які стали 98-м та 99-м тріумфами Шиффрін у кар’єрі на етапах "Білого цирку", відтак до містичної цифри "100" залишилася лише одна звитяга.

Мікаела Шиффрін Getty Images

Символічно й знаково, що цієї нереальної цифри Мікейла може досягнути на своїх рідних схилах – в американському Кіллінгтоні, неподалік від якого закінчила середню школу. В оточенні рідної публіки Шиффрін перемагала у 6 з 7 останніх слаломних перегонів (винятком став 2022 рік). Як каже сама світова рекордсменка фактор домашніх трибун може зіграти як у "плюс", так і в "мінус":

"Припускаю, що навколо буде трохи тиску, але я намагатимусь ігнорувати це, – сказала Мікаела після перемоги у Гурглі, – якщо це станеться – чудово. Якщо ж ні, то немає за чим плакати. Сподіваюся, продемонструю справді гарний виступ перед домашньою публікою".

Шлях до рекорду

Сама Шиффрін упродовж років переконує журналістів, що прагне відмежуватися від цифр, аби уникнути непотрібного тиску. А тягар очікувань нависав усі ці роки постійно. Два роки тому, у сезоні 2022/23, усі чекали, що Міка перевершить "вічний" рекорд легендарного шведа Інгемара Стенмарка, який здобув свою 86-ту перемогу на етапах Кубку світу 1989 в американському Аспені.

Як виявилося, саме у цій країні, шістьма роками пізніше народилася феноменальна гірськолижниця, яка через 34 роки перевершить рекорд Стенмарка. І знову мав місце символізм, бо саме на шведському гірськолижному курорті Оре Мікаела здобула свою 86-ту та 87-му звитяги, одразу ж отримавши особисті теплі вітання від Легенди Інгемара. Сам Стенмарк казав, що Мікейла талановитіша за нього:

"Вона набагато краща, ніж я, навіть не порівнюйте… Я ніколи не міг би бути таким хорошим у всіх дисциплінах".

Мікаела Шиффрін

Мікаела, справді, постійно вражала своїм прагненням освоїти усі наявні у гірськолижному спорті дисципліни. Вона – єдина серед актуальних гірськолижників (чоловіків і жінок) має перемоги на етапах Кубку світу в усіх дисциплінах. А золото чемпіонки світу здобувала у чотирьох з п’яти індивідуальних дисциплін гірських лиж.

Травма через потяг до універсалізму

Прагнення Мікаели бути універсальною, що підсилилося з того часу, як вона почала зустрічатися з норвезьким спеціалістом швидкісних дисциплін Александром Омодтом Кільде, зіграло з американкою злий жарт.

Наприкінці січня минулого року вона важко впала під час "даунгіллу" у Кортіні-д'Ампеццо (у тому сезоні Міка уже перемагала у швидкісному спуску в Санкт-Моріці). На щастя, її травма не була така моторошна, як у її бойфренда Кільде, який жахливо побився кількома тижнями раніше і якого Мікаела провідувала у лікарні напередодні невдалого рейсу (Кільде згодом вчився заново ходити).

Відео падіння

І хоч Мікаелу, на щастя такі наслідки падіння оминули, але ушкодження колінних зв’язок вибило її на 6 тижнів, через що Шиффрін втратила своє домінантне лідерство у загальному заліку Кубку світу (після 7 перемог), який мала всі шанси виграти третій рік поспіль.

Повернувшись у березні, під завершення сезону, Шиффрін виграла дві гонки в улюбленому слаломі (перемоги номер 96 та 97 на етапах КС), підтвердивши здобуття 8-го малого Кришталевого глобуса у дисципліні, у тоталі ж цього разу фінішувала третьою.

Жорстокі удари життя

Так відбулося вже вдруге у кар’єрі Шиффрін, коли обставини підставляють жорстоку підніжку її впевненому лідерству. У лютому 2020-го раптова смерть батька Мікаели Джеффа відвернула її від спорту на місяці. Тоді Міка, взагалі, відмовлялася думати й говорити про гірські лижі. До слова, на той час вона з великим відривом йшла лідером загального заліку, а до цього брала Великий Кришталевий глобус три роки поспіль.

На сезон 2020/2021 Шиффрін повернулася і знову виграла два Великих глобуси поспіль. А тоді – уже згадана травма, що зупинила переможну ходу. Якби не ці удари життя, ми б дочекалися магічної цифри "100" значно раніше. Але, на жаль, ніколи не знаєш, як складеться твоє життя, а травми – невід’ємна частина такого екстремального спорту, як гірські лижі.

Слідом за Маріт Бьорген

Відтак в очікуванні чергового рекорду від Шиффрін є сенс згадати, що вона може стати лише другою представницею зимових видів, яка досягає містичної "сотні". Першою є легендарна норвезька майстриня бігових лиж Маріт Бьорген. На рахунку 8-разової олімпійської чемпіонки на час завершення кар’єри було зафіксовано 114 тріумфів на етапах Кубку світу. Поєднання цих двох легенд у статусі "сотників" виглядає цілком заслуженим і знаковим. Ну і ще один "передрекордний анонс" – якщо Мікаела здобуде будь-яку медаль, то досягне 155-го подіуму КС у кар’єрі й вирівняється з останнім досягненням, яке залишається у Стенмарка.

Мікаела Шиффрін Getty Images

Два рейси у Кіллінгтоні

На вікенді у Кіллінгтоні відбудеться дві гонки: в суботу – слалом-гігант, у неділю – слалом. У гіганті у Шиффрін цілих 22 перемоги у кар’єрі, але у цій дисципліні вона нині не почувається аж так переконливо, як у слаломі. На перших змаганнях Кубку світу цього сезону у Зельдені американка виграла першу спробу, однак гірше проїхала у другій, ставши у підсумку п’ятою (перемогла італійка Федеріка Бріньйоне). Відтак буде цікаво постежити за ходом гонки, яка для рекордсменки може стати розігрівом перед недільним слаломом. З іншого боку, якщо Міка скине зі своїх плечей тягар тиску, вона може здобути магічні "100" і не чекаючи неділі.

У будь-якому, разі увесь фокус буде саме на слалом. Після згаданої невдачі у Зельдені Шиффрін виграла два рейси поспіль у слаломі й вийшла на звичний для неї перший рядок у тоталі. Її основна слаломна конкурентка останніх років Петра Влгова має от-от повернутися після тривалого лікування (травму словачка отримала торік у січні на домашній трасі в Ясні), але у Кіллінгтоні її ще не буде. Інші дівчата на старті сезону поки не вражають, тож головне для Мікейли, справді, проігнорувати психологічний тиск, який йде від вселенського очікування чергового мега-досягнення. Як і всі інші рекорди, яких досягала феноменальна гірськолижниця, воно їй під силу.

Просто треба дотримуватися її життєвого принципу – батьківських слів, закарбованих на Міковому шоломі: "Be nice. Think Twice. Have Fun".

Етап Кубку світу з гірських лиж

Субота, 30 листопада | Кіллінгтон (США)

17:00-20:00, гігантський слалом, жінки

Неділя, 1 грудня

17:00-20:00, слалом, жінки

Олександр Гливинський, для Чемпіона

Відповідальний редактор – Микола Дендак