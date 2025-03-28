Є як позитив, так і негатив: тренер жіночої збірної України підбив підсумки сезону

Тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц підбив підсумки сезону 2024/25, подякувавши команді.

У інтерв'ю Суспільному фахівець, зокрема, оцінив виступи лідерки збірної Юлії Джими, а також розповів про формування команди на наступний сезон.

"Дуже вдячні тому, як спрацювала команда, як відпрацювала Юлія Джима. І взагалі з позитивних моментів, щоб жіночий сезон рухався далі і розвивався – це втриматися у десятці заліку Кубка націй.

Юлія Джима дуже допомогла командному заліку, Христина Дмитренко вийшла на новий рівень, вже стабільний, але треба, щоб рухатися далі новий крок робити уперед. Не все одразу, але все більше вимальовуються контори команди, яку бачимо у майбутньому", – зазначив тренер.

Наставник збірної зауважив, що сезон був важким.

"Непростий сезон був. Але ми і не чекали, що буде просто. Є як позитив, так і негатив, але це все робочі моменти. Основне при формуванні команди на Олімпійські ігри – ці два сезони розібратися по дівчатах, хто що може і хоче, щоб рухатися далі.

У жіночому біатлоні у нас не такий великий вибір кандидаток, але з тих дівчат, що у нас є, можемо зробити певну системність. Можна сказати, що є перші паростки омолодження: Олена Городна, Саша Меркушина. Це спортсменки, що займатимуть основні місця в команді, а отже жіночий біатлон рухатиметься далі", – підкреслив Зоц.

Нагадаємо, збірна України повернула квоту на наступний сезон Кубку світу.