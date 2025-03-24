Підручний: Радий, що здобув місце у топ-20 загального заліку

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний оцінив свої виступи в сезоні-2024/25.

Спортсмена цитує biathlon.com.ua

"Сезон дійсно був важким, було дуже багато стартів. Я все ж пропускав старти три рази: в Контіолахті, коли були проблеми із шлунком, просто не міг бігти. Потім ще дві гонки на чемпіонаті світу: індивідуалку та сингл-мікст. Але сезон важкий, багато стартів і серед них деякі були дуже нелегкими. В цілому оцінюю його позитивно, задоволений.

Звичайно, ще є над чим працювати, та я радий, що здобув місце у топ-20 загального заліку. Це багато про що говорить. Бути серед 20-ти найсильніших біатлоністів світу – це велике досягнення. Багато було хорошого в сезоні і в особистих, і в естафетних гонках. Але буду старатися поліпшувати і далі свої результати", – заявив спортсмен.