Відчувала розчарування та гнів: Жанмонно – про своє падіння під час останньої гонки сезону

Французька біатлоністка Лу Жанмонно прокоментувала епізод зі своїм падінням на останньому повороті у масстарті на Кубку світу в Голменколлені, який перехрестив її шанси здобути Великий кришталевий глобус, наголосивши, що це була її помилка.

Про це вона сказала в інтерв'ю Fondo Italia.

"Я хотіла атакувати на останньому підйомі, думала, що маю достатню перевагу, щоб увійти в поворот першою. Моя ідея була пройти його дуже круто, тому що він був настільки довгим, що кожен зайвий метр мав значення і зробити це було досить складно.

Франциска Пройс закрила мені траєкторію, як зробила б будь-яка спортсменка, і як зробила б я на її місці. Потім я зачепила лижу палицею, але це була повністю моя помилка. Вона не зробила нічого неправильного, все залежало від моїх дій. І ось у цей момент я впала", – сказала спортсменка.

На думку француженки, Пройс, попри перемогу також дещо розчарована тим, як завершилася ця боротьба.

"Франциска хотіла відсвяткувати свій тріумф якнайкраще, а я хотіла боротися до останнього. Тому думаю, що ми обидві дещо розчаровані тим, як усе завершилося. Але з іншого боку, ми провели чудовий сезон, і зрештою перемогла найсильніша. Сьогодні нею стала Франциска.

Що я думала на той момент? Розчарування, гнів. Усі можливі емоції. Я вважала, що це несправедливий фінал. Не тому, що Франциска зробила щось не так, а тому, що я хотіла боротися до останнього метра. Мені було байдуже, хто переможе, але я хотіла битися. Неможливість цього зробити це мене дуже розлютила", – підкреслила Жанмонно.

Нагадаємо, інцидент стався на останньому повороті масстарту. Після падіння Жанмонно, Франциска Пройс фінішувала першою, що дозволило їй виграти загальний залік Кубка світу та здобути Великий кришталевий глобус.