Дудченко: Перед естафетою було хвилювання

Український біатлоніст Антон Дудченко поділився враженнями від виступу в першій гонці чемпіонату світу 2025 року – змішаній естафеті.

Спортсмена цитує Суспільне.

"Було присутнє хвилювання, бо перша гонка на чемпіонаті світу. Чому більшість збірних помилялася на стрільбі? Можливо, впливає сніг, неідеальна поверхня під час стрільби лежачи. Плюс вітер постійно змінюється: то справа, то зліва, по декілька разів може змінитися. Це впливає, плюс хвилювання, перша гонка. Гадаю, що у сумі всі ці фактори дають такий результат. Можливо, хтось звик підходити на високому пульсі, а тут довгий спуск перед стрільбищем", – заявив Дудченко.

Також біатлоніст прокоментував низьку позицію (13 місце), на якій йому передала естафету Христина Дмитренко:

" Чи розізлила низька позиція після першої частини гонки на передачі естафети? Не можу сказати, що розізлило. Це спорт, це біатлон, тут результат змінюється досить швидко. Багато чого залежить від стрільби. Я сам багато програвав на перших колах. Але на сьогодні такий результат. Гадаю, що всі зробили максимум, і нічого не можна говорити".

Нагадаємо, Україна посіла в естафеті 8 місце. Окрім Дудченка, гонку бігли Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Дмитро Підручний.