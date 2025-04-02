Самотня прима на засніженій арені: Віттоцці готується до Ігор-2026 на олімпійській трасі

Володарка Великого кришталевого глобуса за підсумками сезону-2023/24 Ліза Віттоцці навіть у квітні має змогу кататися на лижах на повноцінній засніженій трасі.

30-річна італійська біатлоністка намотує кола, відновлюючись після травми спини, на домашньому стадіоні в Антгольц-Антерсельві.

Сама ж Віттоцці проживає в Саппаді, за 70 кілометрів від відомої спортивної арени. Кадри з тренування оприлюднили в соцмережах Biathlon Antholz Anterselva:

Нагадаємо, саме "Зюд-Тіроль Арена" прийматиме змагання з біатлону в межах зимової Олімпіади-2026. Віттоцці планує повноцінно відновитися та виступити на домашніх Іграх.

Раніше Ліза Віттоцці оприлюднила світлину, на якій задумливо сидить на вершині гори:

"Моя зима без біатлону… Складно, боляче, але все наповнено великою любов'ю та підтримкою", – написала біатлоністка і зібрала майже 20 тисяч вподобайок.

Зазначимо, що технічний директор збірної Італії з біатлону Клаус Хьольрігль повідомив, що біатлоністка почувається краще, і тренери вже дають їй певні фізичні навантаження.

Нагадаємо, 30-річна Віттоцці пропустила весь сезон 2024/25 через травму спини, не зумівши захистити свій титул володарки Кубка світу в загальному заліку.

На Олімпіаді-2018 у Пхьончхані Віттоцці здобула бронзу в змішаній естафеті. Вона також є дворазовою чемпіонкою світу.