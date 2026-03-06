Українська правда
Організм мій не зміг повноцінно відновитись, – Дмитренко пояснила свій результат в індивідуалці в Контіолахті

Софія Кулай — 6 березня 2026, 07:51
Організм мій не зміг повноцінно відновитись, – Дмитренко пояснила свій результат в індивідуалці в Контіолахті
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Христина Дмитренко висловилась про свій стан після завершення індивідуальної гонки у рамках сьомого етапу Кубку світу у фінському Контіолахті, яка стала першою після Олімпійських ігор-2026.

Її цитує biathlon.com.ua.

Спортсменка зізналась, що почувається виснаженою через перенесену хворобу під час Олімпіади, після чого вона мала проблеми з горлом. Дмитренко додала, що це позначається на її швидкості по трасі.

"Звичайно, що організм мій не зміг повноцінно відновитись і я розуміла, що якщо бігати в такому стані, то можуть бути наслідки в майбутньому", – сказала Христина.

Також 26-річна біатлоністка прокоментувала свою роботу на вогневих рубежах.

"Я розраховувала на чотири нулі, і коли допустила один промах на першому рубежі, то дуже обережно потім підходила і працювала на стрільбі, намагалась свій програш компенсувати чистою стрільбою", – відповіла Дмитренко.

Відзначимо, що саме Дмитренко стала найкращою серед українок в індивідуалці. Вона показала 34-й результат, одного разу схибивши на першій стрільбі. Відставання від переможниці гонки шведки Ельвіри Еберг склало понад чотири хвилини.

Додамо, що француженка Лу Жанмонно виграла малий кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок у рамках Кубку світу.

6 березня сьомий етап КС продовжиться чоловічою індивідуалкою, яка розпочнеться о 18:10 (за київським часом).

