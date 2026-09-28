Цимбал: Хочеться поїхати на Кубок світу та показати результат там
Український біатлоніст Богдан Цимбал розповів про підготовку до початку сезону-2026/27.
Його слова передає Суспільне Спорт.
"Я з команди Б, ми приїхали з підготовки в Словаччині, в Осрбліє. Там провели непоганий збір і пробігли чемпіонат Словаччини. Брали участь Польща, Словаччина, Чехія та ми. Ця частина підготовки в цілому непогана. Подобається, як працюють тренери та команда.
У команді Б ми більш досвідчені, але є й молоді хлопці, які набираються досвіду. Ми щось у них підглядаємо – як можна не робити. А вони, сподіваюся, дивляться на нас і переймають досвід, адже ми тут уже трохи побігали з Артемом Тищенком. Він зараз найтитулованіший спортсмен у нас в Україні за медалями. Тож підготовка йде дуже гарно, усе чудово", – сказав Цимбал.
Також Богдан висловився про участь у літньому чемпіонаті України з біатлону на лижеролерах у Яворові:
"Порівнюючи виступи у Словаччині та Україні за відчуттями десь плюс-мінус так само, великої різниці немає. У спринті, можливо, трохи краще було, але все одно терпіти довелося вже на другому колі, було нелегко. Проте вважаю, що більш-менш непогано впорався.
Мені здається, що спочатку потрібно гарно підготуватися до Кубка IBU. Оскільки ми команда Б, то починаємо з нього. І якщо там покажемо достойний результат, тоді, звісно, хочеться поїхати на Кубок світу та показати результат там. А не так, як було в минулі роки. Хочеться результату, але починаємо з IBU, а далі буде видно".
Зазначимо, що Цимбал став переможцем у спринті на літньому чемпіонаті України. У масстарті він фінішував дев'ятим, зробивши сім промахів на вогневих рубежах.
Нагадаємо, що навесні відбулась зміна головних тренерів у збірних України. Чоловічу очолив Сергій Семенов, а жіночу – Оксана Хвостенко.