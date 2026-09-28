Цимбал: Хочеться поїхати на Кубок світу та показати результат там

Український біатлоніст Богдан Цимбал розповів про підготовку до початку сезону-2026/27.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Я з команди Б, ми приїхали з підготовки в Словаччині, в Осрбліє. Там провели непоганий збір і пробігли чемпіонат Словаччини. Брали участь Польща, Словаччина, Чехія та ми. Ця частина підготовки в цілому непогана. Подобається, як працюють тренери та команда. У команді Б ми більш досвідчені, але є й молоді хлопці, які набираються досвіду. Ми щось у них підглядаємо – як можна не робити. А вони, сподіваюся, дивляться на нас і переймають досвід, адже ми тут уже трохи побігали з Артемом Тищенком. Він зараз найтитулованіший спортсмен у нас в Україні за медалями. Тож підготовка йде дуже гарно, усе чудово", – сказав Цимбал.

Також Богдан висловився про участь у літньому чемпіонаті України з біатлону на лижеролерах у Яворові:

"Порівнюючи виступи у Словаччині та Україні за відчуттями десь плюс-мінус так само, великої різниці немає. У спринті, можливо, трохи краще було, але все одно терпіти довелося вже на другому колі, було нелегко. Проте вважаю, що більш-менш непогано впорався. Мені здається, що спочатку потрібно гарно підготуватися до Кубка IBU. Оскільки ми команда Б, то починаємо з нього. І якщо там покажемо достойний результат, тоді, звісно, хочеться поїхати на Кубок світу та показати результат там. А не так, як було в минулі роки. Хочеться результату, але починаємо з IBU, а далі буде видно".

Зазначимо, що Цимбал став переможцем у спринті на літньому чемпіонаті України. У масстарті він фінішував дев'ятим, зробивши сім промахів на вогневих рубежах.

Нагадаємо, що навесні відбулась зміна головних тренерів у збірних України. Чоловічу очолив Сергій Семенов, а жіночу – Оксана Хвостенко.