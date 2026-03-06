Україна визначилася зі складом на чоловічу естафету в межах етапу Кубку світу в Контіолахті

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на чоловічу естафету в межах 7-го етапу Кубку світу з біатлону, який проходить у фінському Контіолахті.

Стартовий лист оприлюднений на сайті IBU.

Так, "синьо-жовтих" представлять Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний.

Гонка відбудеться в суботу, 7 березня. Початок – о 16.30.

Стартовий лист збірної України на чоловічу естафету

10-1. Богдан Цимбал

10-2. Віталій Мандзин

10-3. Богдан Борковський

10-4. Дмитро Підручний

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, відбулася чоловіча індивідуальна гонка.