Україна визначилася зі складом на чоловічу естафету в межах етапу Кубку світу в Контіолахті
Дмитро Підручний
Getty Images
Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на чоловічу естафету в межах 7-го етапу Кубку світу з біатлону, який проходить у фінському Контіолахті.
Стартовий лист оприлюднений на сайті IBU.
Так, "синьо-жовтих" представлять Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний.
Гонка відбудеться в суботу, 7 березня. Початок – о 16.30.
Стартовий лист збірної України на чоловічу естафету
- 10-1. Богдан Цимбал
- 10-2. Віталій Мандзин
- 10-3. Богдан Борковський
- 10-4. Дмитро Підручний
Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, відбулася чоловіча індивідуальна гонка.