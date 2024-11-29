Не замерзнути на вахті у Контіолахті. Фінська траса підкошує, морозить та гріє спогадами

30 листопада у фінському Контіолахті стартовий постріл рейс-директора IBU Нунара Бората гучно сповістить про початок нового біатлонного сезону! Не так часто він розпочинається з дрімучих фінських лісів, зазвичай ця роль відводиться шведському Естерсунду. Пригадаймо, чим славиться ця відома локація, які має особливості та згадаємо про гучний український слід у Контіолахті.

Дві медалі Семеренко Валі

Передусім цю фінську місцину пам’ятають Валентина Семеренко та її вболівальники. Біатлоністка з Сумщини, яка за рік до цього виграла олімпійське золото в естафетній четвірці, вийшла на пік форми. На чемпіонаті світу 2015 у спринті Валентина здобула бронзу. Але кульмінації в особистій кар’єрі сягнула за кілька днів. У масстарті Валя трималася серед еліти, і поступово відсовувала зіркові прізвища все нижче у проміжному протоколі.

На останній вогневий рубіж українка прийшла у трійці лідерів. Виграла перестрілку в німкені Франциски Пройс та чешки Габріели Соукалової. Далі мчала на останнє коло, окрилена майже взлетіла на підйом – знамениту контіолахтійську стіну. Прудку та на сто відсотків ідеальну в стрільбі біатлоністку було не впіймати! Оператори трансляції зловили фрагмент як тодішній (і вже нинішній) тренер Микола Зоц охопив голову руками, потекла скупа чоловіча сльоза, але він сховав емоції за темними сонячними окулярами.

Валентина Семеренко виграє золоту медаль чемпіонату світу 2015 в масстарті Getty Images

Змішані відчуття

В більш-менш новітній історії срібло в змішаній естафеті ще в 2012-ому здобули Наталія Бурдига, Олена Підгрушна, Андрій Дериземля та Сергій Сєднєв.

У 2017-му на третю сходинку п'єдесталу піднялися Ірина Варвинець, Ольга Абрамова, Сергій Семенов та Дмитро Підручний. З цієї четвірки до етапу готується лише Підручний. Ірина Петренко (тоді Варвинець) влітку отримала складну травму. Абрамова та Семенов вже не в команді.

У 2018-му срібними у Фінляндії стали Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима, Дмитро Підручний – і це знову змішана естафета! Прима та Семеренко, нагадаємо, вже не виступають на міжнародному рівні.

Стала між нами стіна

Візитна картка траси, її впізнаваність та символ – так звана "велика контіолахтійська стіна" – крутий підйом довжиною 150 метрів. Фото, на якому зображена група біатлоністів які штурмують стіну – на головній сторінці сайту арени. І це ще раз нагадування, що саме є фішкою етапу. Пройти стіну без витрати зайвого часу не добре підготовленому фізично атлету вкрай непросто. Та й готового цей горб може підкосити дуже легко. Можливо, саме тому не всі люблять розпочинати сезон саме з цієї траси - готовність на початку зими в усіх дуже різна.

Сам стадіон знаходиться на висоті 120 метрів, і це навіть середньогір’ям не назвеш. В цьому контексті – місце для розгону майже ідеальне.

Важливо, що саме тут як і в Естерсунді, є можливість відчути зиму та натуральний сніг. В центральній та східній Європі з цим біда і дедалі більша. А ще – у Контіолахті зазвичай щипає мороз.

До речі, під всією лижною трасою та стрільбищем прокладені охолоджувальні труби, потужність їх роботи регулюється в залежності від погоди.

Стрільбище на стадіоні в Контіолахті Getty Images

Не все те золото, що блищить

Лідер чоловічої команди Дмитро Підручний ще до великої війни казав що не дуже полюбляє змагатись у Фінляндії. Мовляв, там не відчувається дух рівня Кубку світу. Якось у 2015-му ще на передстартовому тренуванні йому кричали в спину "кримнаш" і ще щось образливе з такої ж серії. До російського кордону дуже близько і їхніх вболівальників приїжджало чимало. Хоча зараз, зрозуміло, картина вже геть інша. Зараз Фінляндія, вже член НАТО, закрила кордони з кривавим сусідом.

Згадується, Дмитро в одному з інтерв’ю сказав, мовляв там багато вболівальників, зокрема і п’яних. В Росії це трактували як випад на адресу своїх туристів і "полоскали" українця у своїх ЗМІ та ефірах.

Назбирати грибів, наловити риби, зарядитись

Минулоріч, великий біатлон оминув Контіолахті, а востаннє сезон відкривався там в позаминулому році – у перший рік великої війни. Українці тоді не вразили, в голові був не біатлон.

Артем Прима потрапив у залікову зону в спринті, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк в – "індивідуалці". Чоловіки були 9-ті в естафеті, а дівчата – 15-ті. Найкраща позиція в особистих гонках – 18-те місце Антона Дудченка в гонці переслідування. Причому піднявся у топ-20 аж з передостаннього 59-го місця - суперпрорив! Програма етапу тоді була дещо інша. Зокрема, не було змішаних естафет.

Влітку, в Контіолахті можна сходити на риболовлю, в походи, назбирати ягід та грибів, природа тут майже незаймана. Хотілося б, щоб ми замість риби на гачку відчули у Фінляндії впевненість на весь довгий та складний сезон.

Перший його етап, нагадаємо, пройде з 30 листопада до 8 грудня і включатиме шість дисциплін.

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Згідно прогнозу, в перший змагальний день, температура повітря буде від нуля до двох градусів, очікується сніг. А в наступні дні температура підвищиться на кілька градусів.