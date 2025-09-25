Борковський виграв чоловічий спринт на ЛЧУ-2025

У четвер, 25 вересня, в Яворові (Львівська область) завершився літній чемпіонат України 2025 року з біатлону. Останній комплект нагород був розіграний у чоловічому спринті.

Перемогу з одним промахом здобув Богдан Борковський. Саме він став єдиним представником основного складу збірної України, який цю гонку не пропускав. Срібло та бронзу завоювали Денис Насико то Роман Боровик відповідно. Насико зайшов на два штрафні кола, Боровик пройшов обидва вогневих рубежі без промахів.

Підсумкові результати:

Богдан Борковський (0+1) – 17:23,7 Денис Насико (1+1) +38.9 Роман Боровик (0+0) +44.9 Володимир Аксюта (0+2) +57.7 Руслан Ткаленко (0+1) +1.07.4 Михайло Хміль (2+0) +1.12.7

Також у четвер, 25 вересня, відбувся жіночий спринт. Його переможцем стала Дарина Чалик.