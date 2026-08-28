Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Біатлон

Відомий розклад чемпіонату України 2026 з літнього біатлону

Денис Шаховець — 28 серпня 2026, 12:30
Відомий розклад чемпіонату України 2026 з літнього біатлону
Федерація біатлону України

Чемпіонат України з літнього біатлону 2026 року відбудеться наприкінці вересня на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру в селищі Яворів на Львівщині.

Про це "Чемпіону" повідомили власні джерела у Федерації біатлону України.

Змагальна програма розпочнеться 26 вересня зі спринтів серед жінок і чоловіків. 27 вересня відбудуться гонки з масовим стартом, а завершиться ЛЧУ 29 числа першого місяця осені одиночною змішаною естафетою.

Розклад літнього чемпіонату України 2026

  • 25.09 | Офіційне тренування
  • 26.09 | Спринт (чоловіки 7,5 км, жінки 6 км)
  • 27.09 | Масстарт (чоловіки 12,5 км, жінки 10 км)
  • 28.09 | Офіційне тренування
  • 29.09 | Одиночна змішана естафета (жінки 6 км + чоловіки 7,5 км)
  • 30.09 | Нагородження переможців та призерів

Очікується, що всі біатлоністи основної збірної України візьмуть участь у літньому національному чемпіонаті.

Нагадаємо, нещодавно жіноча збірна України під керівництвом Оксани Хвостенко проводила в Яворові навчально-тренувальний збір.

Читайте також :
Фото Фінський рецепт для українського біатлону: хто такий Вілле Маунуксела і навіщо він нашій збірній
Літній чемпіонат України з біатлону

Літній чемпіонат України з біатлону

Чемпіонат світу з літнього біатлону у 2026 році не відбудеться
Сенсаційна Тарасюк, спритна Чалик, король Борковський. Підсумки ЛЧУ-2025
Борковський виграв чоловічий спринт на ЛЧУ-2025
Чалик виграла спринт на ЛЧУ з біатлону
Останній крок – без зірок. Основа чоловічої збірної пропустить спринт на ЛЧУ

Останні новини