Відомий розклад чемпіонату України 2026 з літнього біатлону
Федерація біатлону України
Чемпіонат України з літнього біатлону 2026 року відбудеться наприкінці вересня на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру в селищі Яворів на Львівщині.
Про це "Чемпіону" повідомили власні джерела у Федерації біатлону України.
Змагальна програма розпочнеться 26 вересня зі спринтів серед жінок і чоловіків. 27 вересня відбудуться гонки з масовим стартом, а завершиться ЛЧУ 29 числа першого місяця осені одиночною змішаною естафетою.
Розклад літнього чемпіонату України 2026
- 25.09 | Офіційне тренування
- 26.09 | Спринт (чоловіки 7,5 км, жінки 6 км)
- 27.09 | Масстарт (чоловіки 12,5 км, жінки 10 км)
- 28.09 | Офіційне тренування
- 29.09 | Одиночна змішана естафета (жінки 6 км + чоловіки 7,5 км)
- 30.09 | Нагородження переможців та призерів
Очікується, що всі біатлоністи основної збірної України візьмуть участь у літньому національному чемпіонаті.
Нагадаємо, нещодавно жіноча збірна України під керівництвом Оксани Хвостенко проводила в Яворові навчально-тренувальний збір.