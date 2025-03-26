ЧУ-2025. Кип'яченкова та Кінаш виграли золото в сингл-міксті, Віта Семеренко здобула бронзу
Любов Кип'яченкова
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У Буковелі одиночною змішаною естафетою стартував чемпіонат України 2025 з біатлону, в якій перемогу здобули представники Харківської області Любов Кип'яченкова та Степан Кінаш.
Інші представники Харківщини Оксана Коваленко та Олександр Пономаренко стали срібними призерами, а бронзові нагороди здобули Віта Семеренко та Богдан Борковський з Сумщини.
Зазначимо, що для 39-річної олімпійської чемпіонки Сочі-2014 Віти Семеренко це була перша гонка з 2023 року.
Чемпіонат України 2025. Одиночна змішана естафета
- 🥇 1. Харківська область 1 (Любов Кип'яченкова/Степан Кінаш) 51:34,1
- 🥈 2. Харківська область 2 (Оксана Коваленко/Олександр Пономаренко) +32,9
- 🥉 3. Сумська область 2 (Віта Семеренко/Богдан Борковський) +49,2
Нагадаємо, восени 2024 року НАДЦ повідомив про річну дискваліфікацію Віти Семеренко через порушення антидопінгових правил.
Напередодні стало відомо про загибель бабусі сестер Семеренко внаслідок російського обстрілу.