ЧУ-2025. Кип'яченкова та Кінаш виграли золото в сингл-міксті, Віта Семеренко здобула бронзу

У Буковелі одиночною змішаною естафетою стартував чемпіонат України 2025 з біатлону, в якій перемогу здобули представники Харківської області Любов Кип'яченкова та Степан Кінаш.

Інші представники Харківщини Оксана Коваленко та Олександр Пономаренко стали срібними призерами, а бронзові нагороди здобули Віта Семеренко та Богдан Борковський з Сумщини.

Зазначимо, що для 39-річної олімпійської чемпіонки Сочі-2014 Віти Семеренко це була перша гонка з 2023 року.

Чемпіонат України 2025. Одиночна змішана естафета

🥇 1. Харківська область 1 ( Любов Кип'яченкова/Степан Кінаш ) 51:34,1

) 51:34,1 🥈 2. Харківська область 2 ( Оксана Коваленко/Олександр Пономаренко ) +32,9

) +32,9 🥉 3. Сумська область 2 (Віта Семеренко/Богдан Борковський) +49,2

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Нагадаємо, восени 2024 року НАДЦ повідомив про річну дискваліфікацію Віти Семеренко через порушення антидопінгових правил.

Напередодні стало відомо про загибель бабусі сестер Семеренко внаслідок російського обстрілу.