Став відомий склад чоловічої збірної України у змішаній естафеті на ЧС-2025
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Тренерка збірної України з біатлону Надія Бєлова назвала склад чоловічої команди на змішану естафету на чемпіонаті світу 2025 року у швейцарському Ленцергайде.
Про це повідомляє Biathlonnews.
У змішаній естафеті візьмуть участь Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Гонка відбудеться вже у середу, 12 лютого. Початок о 15:30 за київським часом.
Раніше стали відомі склади чоловічої та жіночої національної команди.
Чемпіонат світу в Ленцергайде відбудеться з 12 до 23 лютого. "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату світу 2025.