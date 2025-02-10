Став відомий склад чоловічої збірної України у змішаній естафеті на ЧС-2025

Тренерка збірної України з біатлону Надія Бєлова назвала склад чоловічої команди на змішану естафету на чемпіонаті світу 2025 року у швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Biathlonnews.

У змішаній естафеті візьмуть участь Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Гонка відбудеться вже у середу, 12 лютого. Початок о 15:30 за київським часом.

Раніше стали відомі склади чоловічої та жіночої національної команди.

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Чемпіонат світу в Ленцергайде відбудеться з 12 до 23 лютого. "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату світу 2025.