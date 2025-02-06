Жіноча збірна України оголосила склад на ЧС-2025
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Тренерський склад жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року у швейцарському Ленцергайде.
Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на Федерацію біатлону України.
У список увійшло шість спортсменок. Дарина Чалик поїде у статусі запасної, 23-річна біатлоністка вперше потрапила у заявку команди на світову першість.
У порівнянні зі складом на ЧС-2024 відбулось дві зміни, на турнір не поїдуть Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова.
Склад жіночої збірної України
- Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик (запасна)
Чемпіонат світу в Ленцергайде відбудеться з 12 до 23 лютого.
Напередодні став відомий склад збірної Фінляндії та Франції.
"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату світу 2025.