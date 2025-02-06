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Жіноча збірна України оголосила склад на ЧС-2025

Олександр Булава — 6 лютого 2025, 15:50
Жіноча збірна України оголосила склад на ЧС-2025
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський склад жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року у швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на Федерацію біатлону України.

У список увійшло шість спортсменок. Дарина Чалик поїде у статусі запасної, 23-річна біатлоністка вперше потрапила у заявку команди на світову першість.

У порівнянні зі складом на ЧС-2024 відбулось дві зміни, на турнір не поїдуть Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова.

Склад жіночої збірної України

  • Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик (запасна)

Чемпіонат світу в Ленцергайде відбудеться з 12 до 23 лютого.

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Напередодні став відомий склад збірної Фінляндії та Франції.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату світу 2025.

збірна України з біатлону

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