Жіноча збірна України оголосила склад на ЧС-2025

Тренерський склад жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року у швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на Федерацію біатлону України.

У список увійшло шість спортсменок. Дарина Чалик поїде у статусі запасної, 23-річна біатлоністка вперше потрапила у заявку команди на світову першість.

У порівнянні зі складом на ЧС-2024 відбулось дві зміни, на турнір не поїдуть Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова.

Склад жіночої збірної України

Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик (запасна)

Чемпіонат світу в Ленцергайде відбудеться з 12 до 23 лютого.

Напередодні став відомий склад збірної Фінляндії та Франції.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату світу 2025.