Став відомий склад чоловічої збірної України на ЧС-2025
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Тренерський склад чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року у швейцарському Ленцергайде.
Про це повідомляє Biathlonnews.
У список увійшло шість спортсменів, серед яких Денис Насико. Через це він пропустить етап Кубку IBU.
Склад чоловічої збірної України
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Денис Насико
Чемпіонат світу в Ленцергайде відбудеться з 12 до 23 лютого. "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату світу 2025.
Напередодні став відомий склад жіночої національної команди України.