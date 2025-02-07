Став відомий склад чоловічої збірної України на ЧС-2025

Тренерський склад чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року у швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Biathlonnews.

У список увійшло шість спортсменів, серед яких Денис Насико. Через це він пропустить етап Кубку IBU.

Склад чоловічої збірної України

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Денис Насико

Чемпіонат світу в Ленцергайде відбудеться з 12 до 23 лютого. "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату світу 2025.

Напередодні став відомий склад жіночої національної команди України.