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Став відомий склад чоловічої збірної України на ЧС-2025

Олександр Булава — 7 лютого 2025, 12:54
Чоловіча збірна України з біатлону визначилась зі складом на світову першість
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський склад чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року у швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Biathlonnews.

У список увійшло шість спортсменів, серед яких Денис Насико. Через це він пропустить етап Кубку IBU.

Склад чоловічої збірної України

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Денис Насико

Чемпіонат світу в Ленцергайде відбудеться з 12 до 23 лютого. "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату світу 2025.

Напередодні став відомий склад жіночої національної команди України.

збірна України з біатлону

збірна України з біатлону

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