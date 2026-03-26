Сил було занадто багато: Борковський – про перемогу Сумщини в змішаній естафеті на ЧУ-2026

Богдан Борковський поділився емоціями щодо перемоги збірної Сумської області у змішаній естафеті в межах весняного чемпіонату України 2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Борковський зазначив, що мав достатньо сил, тому вирішив підняти темп і піти у відрив від представника Чернігівської області Руслана Ткаленка.

"Сил було занадто багато. Хотів пройти перше коло разом з Ткаленком, але потім подумав, чому б мені не піти вперед і не підняти трішки темп? Руслану не вдалося підтримати цей темп. Може, у нього була така тактика і він думав, що я хибитиму на вогневому рубежі".

Спортсмен зізнався, що також побоювався помилок, але використав один запасний патрон на стрільбі лежачи, що дозволило йому збільшити відрив.

"Я теж цього боявся, але впорався на "лежці" з одним запасним патроном і зробив собі трішки відриву. Далі мені працювалося легше, були маленькі проблеми зі "стійкою", бо трішки піддував вітер. Десь треба було краще відпрацювати, але вже як є. Дякую всім, дівчата дуже гарно розпочав гонку, Цимбал професійно пройшов, мені лишалося лише фінішувати".

Зауважимо, перед останнім етапом Сумщина йшла на другому місці, проте Борковський зумів відіграти позицію на останньому етапі та та принести перемогу своїй команді.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, відбулася змішана естафета у Буковелі в межах весняного чемпіонату України 2026. За команду Сумської області виступали Ксенія Приходько, Анна Кривонос, Богдан Цимбал та Богдан Борковський.

Друге місце посіла Чернігівщина у складі Дарини Чалик, Христини Дмитренко, Володимира Аксюти та Руслана Ткаленка. Третіми стали представники Харківщини: Любов Кип'яченкова, Вікторія Кріпак, Олександр Пономаренко та Степан Кінаш.

Зауважимо, що завтра, 27 березня, на чемпіонаті України заплановане тренування, а 28 березня чоловіки та жінки змагатимуться у спринтерських гонках.

Раніше чемпіонами націнаольної першості в сингл-міксті стали Михайло та Аліна Хміль.