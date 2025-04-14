Чемпіон Універсіади-2025 Борковський розповів про життя та тренування на Сумщині під час війни

Український біатлоніст із Сумщини Богдан Борковський намагається проводити вільний час з родиною. Адже під час довготривалого сезону він рідко бачився з сім’єю.

Про це 20-річний атлет розповів в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"В цілому, весь час проводжу вдома. Намагаюсь якомога більше бути разом з сімʼєю. Батьками, сестрою та двома молодшими братами. В нас велика сімʼя", – розповів Борковський .

За словами спортсмена, деякі представники його родини також пов’язані з біатлоном.

"Одному з братів 16 років, він вже навіть на чемпіонаті України виступав. А наймолодший поки що тренуються вдома. В нашому районі є біатлонна секція, за два кілометри від дому", – зазначив Борковський.

Атлет каже, що намагається підтримувати тренувальний процес, попри складну безпекову ситуацію в регіоні.

"У мене ще більш-менш спокійно, але все чутно, буває навіть так, що не можеш спокійно спати", – розповів біатлоніст.

Богдан Борковський є студентом Сумського державного університету, одна з будівель якого була пошкоджена під час ракетного удару по Сумах 13 квітня.

На Всесвітній Універсіаді 2025 в Турині Борковський представляв свій навчальний заклад і здобув для України дві золоті нагороди – в індивідуальній гонці та переслідуванні. А в спринті сумський студент виборов бронзу і став найтитулованішим біатлоністом Універсіади.

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На чемпіонаті України 2025 наприкінці березня Борковський у драматичному фіналі суперспринту виграв золото, перемігши Антона Дудченко в запеклій боротьбі на останніх метрах дистанції.

А в складі дуету, разом з легендарною Вітою Семеренко, фінішував на третій позиції в одиночній змішаній естафеті.

18 квітня Богдану Борковському виповниться 21 рік.