Вирішальну роль зіграла втома: Максименко – про причини поразки у фіналі етапу Кубку світу в Касабланці

17 жовтня Україна здобула першу медаль нового сезону Кубку світу з фехтування – 19-річна Анна Максименко виграла "срібло" етапу в Касабланці, поступившись у фіналі лише одним уколом (!) італійській фехтувальниці Роберті Марцані (14:15).

Після фіналу юна українка поспілкувалася з "Чемпіоном". Максименко пояснила причини поразки у вирішальній сутичці, розповіла про принциповий статус матчів з росіянками та заявила, що хоче вийти на Олімпійські ігри 2028.

– Ви відкрили сезон першою для себе особистою нагородою Кубку світу. Чи задоволені своїм виступом у Касабланці?

– Звичайно, задоволена результатом, трішки неочікувано перший же старт закінчити з особистою медаллю. Під "неочікувано" я маю на увазі, що у ході змагань не було розуміння до кінця, що буде медаль. Виходило грамотно фехтувати, завдяки цьому маю успішний перший старт сезону.

– Якщо говорити про фінальну сутичку з італійкою, де долю вирішив один укол, як вважаєте, що зіграло тут вирішальну роль?

– Вирішальну роль у фінальній сутичці зіграла моя втома. Мене буквально покинули сили, через це багато не встигала, промахувалась. Вважаю – це основна причина програшу.

– На шляху до фіналу ви здолали двох представниць країни-агресора. Як налаштовували себе на ці матчі та чи можете сказати, що такі поєдинки є надпринциповими зараз?

– Так, звичайно ці поєдинки були надпринциповими, саме тому, готуючи себе до цих боїв я старалась не виділяти цих спортсменок, адже без зайвого переживання я фехтую набагато грамотніше, без зайвих помилок, що завжди допомагає закінчувати бої на мою користь.

– В 1/8 фіналу ви розгромно перемогли бронзову медалістку Олімпіади-2020 Федеріку Ізолу. Розкажіть про цей поєдинок і чи можна сказати, що після таких перемог впевненості стає все більше?

– Однозначно, після перемог із великим розривом у рахунку, почуваєшся дещо впевненіше, особливо, якщо бій був з, дійсно, хорошим спортсменом. Загалом, перед боєм я почувалася впевнено, бо розуміла як вона фехтує, її стиль, який мені, скажімо так, підходив, тобто було зручно з нею.

– Сезон тільки розпочинається, 2027 рік буде надважливим, адже саме тут буде боротьба за Олімпіаду-2028. Ви вже відчуваєте в собі сили взяти участь у дебютних Олімпійських іграх? І чи можна сказати, що вже зараз це ціль номер 1 для вас?

– Так, це однозначно моя ціль номер один, і все складається доволі не погано, я вже маю шанси потрапити на ОІ. Але розслаблятись звичайно не збираюсь, бо ще дуже багато стартів попереду, ще купа роботи.