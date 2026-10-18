У 2025 році я опустила руки: Заблоцька – про "золото" чемпіонату світу U-23

Жіноча збірна України посіла перше місце у командному заліку чемпіонату світу U-23 з боротьби, що проходив у Лас-Вегасі, США. Одну із золотих медалей виборола українська борчиня Ірина Заблоцька.

Після перемоги українка поспілкувалася з Чемпіоном. Спортсменка поділилася емоціями від перемоги та розповіла про важкий шлях до медалі.

– Це перше "золото" чемпіонату світу у вашій карʼєрі. Що відчуваєте зараз?

– Це неймовірні емоції та результат великої праці. За цим "золотом" стоять роки підготовки, дисципліна, сльози й моменти, коли потрібно було просто не здаватися. Тому ця нагорода для мене набагато більше, ніж медаль.

– Що відчували, коли після перемоги робили переможне коло із прапором України?

– Я не перший раз робила переможне коло з прапором, але на світовій арені це вперше. У той момент відчула вдячність і розуміння того, що все що не стається те на краще.

Мій останній результат на міжнародній арені був у 2023 році, далі 2024 – травма, 2025 – опустила руки, нічого не хотілось, початок 2026 – за два дні до виїзду на чемпіонат Європи U-23 травмувалась знову і проходила довгу реабілітацію. І я вдячна собі, що не здалась.

– У фіналі ви перемогли представницю Індії. Як ви вважаєте, які якості допомогли вам у цій сутичці?

– Проста Віра в себе і нічого зайвого.

– Наша команда стала першою в загальному заліку. Як ви вважаєте в чому секрет успіху нашої збірної?

– Секретів нема, кожна з нас хоче досягнути великих результатів і нас обʼєднує спільна мета, де ми допомагаємо одна одній.

– Які далі у вас плани на сезон?

– Зараз хочу дати собі трохи відпочити та зрозуміти те, що я стала чемпіонкою світу, бо я зранку проснулась і ще досі не усвідомлюю, що забрала світ. А далі будемо готуватись до Кубку України.