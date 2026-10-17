Для мене це набагато більше, ніж просто медаль: Аліна Філіпович – про "золото" чемпіонату світу U-23

Жіноча збірна України посіла перше місце у командному заліку чемпіонату світу U-23 з боротьби, що проходив у Лас-Вегасі, США.

Одну з медалей виграла українська борчиня Аліна Філіпович – чемпіонка світової першості U-20 у 2023 році. Минуло три роки, але результат не змінився – українка знову виборола золоту медаль!

Після перемоги Філіпович поспілкувалася з Чемпіоном. Спортсменка розповіла про ключовий момент фінальної сутички, поділилася емоціями від золотої медалі та подякувала вболівальникам за підтримку.

– Що для вас означає перемога на чемпіонаті світу U-23?

– Для мене це набагато більше, ніж просто медаль. Це доказ того, що ніколи не потрібно здаватися, навіть коли на шляху виникають труднощі. Завжди вірити в себе у свої сили та продовжувати йти вперед, незважаючи ні на що, адже саме дисципліна, щоденна праця та віра в себе приводять до великих результатів.

– Ви вже ставали чемпіонкою, але на ЧС U-20. Яка з цих перемог для вас більш значима і чому?

– Так, я вже ставала чемпіонкою світу U-20, але цей чемпіонат світу для мене особливий, тому що тут вже зовсім інша я – більш доросла, більш впевнена, більш точна, більш жорстка та холоднокровна.

Від мого попереднього чемпіонського тріумфу до сьогоднішнього дня було зроблено дуже багато роботи не лише фізичної, а й ментальної.

– У фіналі ви перемогли за додатковими показниками. Як вважаєте, що стало ключовим у цій сутичці?

– Думаю, заключна дія, яку я виконала за останні 15 секунд, і яка принесла мені два очки. За рахунку 4:4 саме завдяки останнім набраним очкам я змогла вирвати перемогу та стати чемпіонкою світу. Це ще раз доводить, що потрібно боротися до останньої секунди та вірити в себе до кінця.

– На шляху до фіналу ви здолали представниць Китаю, Казахстану, Пуерто-Рико та Індії. Який із цих поєдинків був для вас найскладнішим і чому?

– Я не можу когось виділити окремо і сказати, що одна суперниця була сильнішою, а інша слабшою. Для мене кожна сутичка була важливою, адже кожна з них вела мене до моєї мети. До кожної сутички я налаштовувалася максимально серйозно і до кожної суперниці виходила з однаковою концентрацією.

– Якщо говорити про вболівальників, як вам підтримка на ЧС? Чи відчували, як вболівають за вас?

– Так, я відчувала величезну підтримку як тут, на чемпіонаті світу, від нашої команди, від дівчат та вболівальників, які були поруч і спостерігали за нашими поєдинками, так і від людей, які фізично не були тут, але ментально були зі мною вдома.

Попри велику різницю в часі, я знала, що всі вдома не сплять, дивляться, переживають та тримають за мене кулачки. Ця підтримка була неймовірно відчутною і давала мені ще більше сил та мотивації боротися до кінця. Я щиро вдячна кожному, хто переживав за мене, вірив та був поруч у цей важливий момент.

– Наша збірна виграла також командний залік. Які у вас емоції від цього?

– Так, наша команда посіла перше командне місце і для нас це ще одне вагоме підтвердження того, що ми сильні не лише в Європі, а й у світі.

Ми доводимо це своїми виступами на килимі, але наша сила проявляється не лише під час змагань, а й у щоденній роботі вдома, коли попри обстріли, вимкнення світла та тотальні блекаути ми продовжуємо тренуватися, працювати над собою та йти до своїх цілей.

Кожен із нас бореться на своєму фронті й ця перемога є ще одним доказом нашої незламності, сили духу та віри в себе. Ми українці, ми незламні, і ми доводимо це всьому світу.

– Які у вас подальші плани на сезон?

– Головна мета зараз – це повернутися додому, відпочити, провести час із рідними та близькими, а після цього з новими силами ставати до роботи, адже попереду нас чекає олімпійський цикл.