Меркушина виступить у складі збірної України у спринті в Антгольці

Збірна України виступить п'ятьма біатлоністками у спринті шостого етапу Кубку світу, який пройде в італійському Антгольці. Однією з учасниць стане Анастасія Меркушина.

Про це стало відомо завдяки сайту IBU.

Меркушина стартуватиме у спринті 78-ю. Окрім Анастасії у гонці також візьмуть участь Христина Дмитренко (21), Юлія Джима (30), Олена Городна (51) та Ірина Петренко (68).

Нагадаємо, що сьогодні Чемпіон повідомив про повернення Анастасії Меркушиної до складу збірної України на шостий етап Кубку світу в Антгольці.

До цього 30-річна українка мала всього один старт у межах Кубку світу, виступивши в індивідуальній гонці в Контіолахті.

Після цього Меркушину перевели до виступів у Кубку IBU, де вона виграла дві бронзові медалі: в індивідуальній гонці та сингл-міксті етапу в Брезно-Осрблі.

Варто зазначити, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гонок шостого етапу Кубку світу-2024/25, який стартує завтра, 23 січня.