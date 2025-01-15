Анастасія Меркушина здобула бронзу на Кубку IBU у Брезно-Осрблі

У словацькому Брезно-Осрблі відбулася коротка індивідуальна гонка в межах п’ятого етапу Кубку IBU.

Українка Анастасія Меркушина, якій напередодні виповнилося 30 років, завдяки ідеальній стрільбі здобула бронзову медаль.

Зазначимо, що для Меркушиної це найкращий виступ у поточному сезоні.

Щодо інших українок, то Валерія Дмитренко, Надія Бєлкіна, Оксана Коваленко та Любов Кип'яченкова показали результати за межами чільної п'ятнадцятки.

Переможницею гонки стала норвежка Каролін Ердаль. На другий щабель п'єдесталу пошани піднялася француженка Вольдія Ґальмас Полен. Обидві біатлоністки, на відміну від Меркушиної, зробили по одній хибі.

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