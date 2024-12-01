Дудченко: Намагався втриматися за суперниками, дуже радий, що це вдалося

Антон Дудченко поділився своїми враженнями від виступу у чоловічій естафеті в Контіолахті на першому етапі Кубку світу-2024/25, де Україна фінішувала сьомою.

Слова українського біатлоніста наводить Суспільне.

Дудченко разом з Дмитром Підручним видали найкращу стрільбу серед усіх в українській команді, використавши всього один додатковий патрон.

"Зараз вже навіть не можу пригадати, як це сталося (єдина хибу на стрільбі). Після гонки вже поговорю з тренеркою, де був цей промах. Можливо, десь втратив концентрацію, але дуже добре, що вдалося першим запасним патроном цю мішень закрити. Попереду були австрієць (Фелікс Ляйтнер) і фін (Теро Сеппяля). Намагався одразу наздогнати, щоб спробувати за ними просидіти, бо фін доволі сильний ногами. Вдалося це зробити, і потім уже намагався триматися за фіном. Дуже радий, що вдалося втриматися", – сказав Антон.

Наступна гонка у чоловіків пройде 3 грудня, коли відбудеться індивідуальна гонка на 15 кілометрів. Її початок запланований на 17:20 за Києвом.

Нагадаємо, що сьогодні о 18:25 також пройде жіноча естафета, у якій візьмуть участь Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олександра Меркушина.