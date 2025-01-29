Українка Стеблина потрапила до чільної двадцятки у стартовій гонці чемпіонату Європи

В італійському Мартел-валь-Мартелло жіночою індивідуальною гонкою розпочався чемпіонат Європи 2025 з біатлону. У гонці на 15 кілометрів взяли участь 5 українок.

Найкращою у складі збірної України стала Лілія Стеблина, яка з двома промахами посіла 18-те місце. Також до чільної тридцятки забігли сестри Анастасія та Олександра Меркушині.

Виграла гонку німкеня Йоганна Пуфф. Її землячка Марлен Фіхтнер також закрила усі мішені, однак була повільнішою на лижні й здобула срібло.

Анні-Карін Гайденберг три хвилини штрафу не завадили боротися навіть за перемогу, від якоїї її відділили 18 секунд. У підсумку шведка задовольнилася бронзовою нагородою.

Чемпіонат Європи 2025. Жіноча індивідуальна гонка

1. Йоганна Пуфф (Німеччина, 0+0+0+0) 47:06,4

2. Марлен Фіхтнер (Німеччина, 0+0+0+0) +9,5

3. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 1+1+0+1) +18,0

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18. Лілія Стеблина (Україна, 0+2+0+0) +3:07,4

29. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0+0+1) +4:00,9

30. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+1) +4:02,5

31. Анна Кривонос (Україна, 0+0+0+2) +4:09,6

40. Дарина Чалик (Україна, 0+1+1+2) +4:43,8

Також сьогодні, 29 січня, на континентальній першості в Мартеллі відбудеться чоловіча індивідуальна гонка, яка розпочнеться о 15:30 за Києвом.