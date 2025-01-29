Українка Стеблина потрапила до чільної двадцятки у стартовій гонці чемпіонату Європи
Лілія Стеблина
biathlon.com.ua/Pavlo Zarovetskiy
В італійському Мартел-валь-Мартелло жіночою індивідуальною гонкою розпочався чемпіонат Європи 2025 з біатлону. У гонці на 15 кілометрів взяли участь 5 українок.
Найкращою у складі збірної України стала Лілія Стеблина, яка з двома промахами посіла 18-те місце. Також до чільної тридцятки забігли сестри Анастасія та Олександра Меркушині.Виграла гонку німкеня Йоганна Пуфф. Її землячка Марлен Фіхтнер також закрила усі мішені, однак була повільнішою на лижні й здобула срібло.
Анні-Карін Гайденберг три хвилини штрафу не завадили боротися навіть за перемогу, від якоїї її відділили 18 секунд. У підсумку шведка задовольнилася бронзовою нагородою.
Чемпіонат Європи 2025. Жіноча індивідуальна гонка
- 1. Йоганна Пуфф (Німеччина, 0+0+0+0) 47:06,4
- 2. Марлен Фіхтнер (Німеччина, 0+0+0+0) +9,5
- 3. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 1+1+0+1) +18,0
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- 18. Лілія Стеблина (Україна, 0+2+0+0) +3:07,4
- 29. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0+0+1) +4:00,9
- 30. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+1) +4:02,5
- 31. Анна Кривонос (Україна, 0+0+0+2) +4:09,6
- 40. Дарина Чалик (Україна, 0+1+1+2) +4:43,8
Також сьогодні, 29 січня, на континентальній першості в Мартеллі відбудеться чоловіча індивідуальна гонка, яка розпочнеться о 15:30 за Києвом.