ЧЄ-2025. Чоловіча індивідуальна гонка. Текстова трансляція
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У середу, 29 січня, в межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться чоловіча індивідуальна гонка.
Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 126 спортсменів.
- 7. Богдан Цимбал
- 57. Артем Тищенко
- 66. Руслан Ткаленко
- 88. Денис Насико
- 122. Роман Боровик
Чоловіча індивідуальна гонка розпочнеться об 15:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.
Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону триватиме до 2 лютого включно.