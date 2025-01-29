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ЧЄ-2025. Чоловіча індивідуальна гонка. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 29 січня 2025, 10:10
Getty Images
ЧЄ-2025. Чоловіча індивідуальна гонка. Текстова трансляція

У середу, 29 січня, в межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться чоловіча індивідуальна гонка.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 126 спортсменів.

  • 7. Богдан Цимбал
  • 57. Артем Тищенко
  • 66. Руслан Ткаленко
  • 88. Денис Насико
  • 122. Роман Боровик

Чоловіча індивідуальна гонка розпочнеться об 15:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону триватиме до 2 лютого включно.

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