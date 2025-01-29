ЧЄ-2025. Чоловіча індивідуальна гонка. Текстова трансляція

У середу, 29 січня, в межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться чоловіча індивідуальна гонка.

Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 126 спортсменів.

7. Богдан Цимбал

57. Артем Тищенко

66. Руслан Ткаленко

88. Денис Насико

122. Роман Боровик

Чоловіча індивідуальна гонка розпочнеться об 15:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону триватиме до 2 лютого включно.