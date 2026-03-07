Французький біатлоніст Гігонна закінчив кар'єру

Французький біатлоніст Антонен Гігонна повішав лижі та гвинтівку на цвях.

Свій прощальний старт спортсмен провів у п'ятницю, 6 березня, коли виступив у масстарті-60 в американському Лейк-Плесиді у рамках Кубку IBU.

Гігонна вийшов на трасу під третім номером. Перша половина гонки минула для Антонена ідеально – два чисті вогневі рубежі. Натомість на двох наступних стрільбах 34-річний біатлоніст допустив по одному промаху на кожній.

За його підсумками, француз фінішував п'ятим заїхавши у квіткову церемонію, яка стала останньою у його професійній кар'єрі. Гігонна поступився переможцю масстарту-60, яким став норвежець Сверре Дален Аспенс, 51-єю секундою.

Нагадаємо, що 28 січня 2026 року Гігонна став чемпіоном Європи у 20-кілометровій індивідуальній гонці, яка відбулась у норвезькому Шушені.

Ще раніше француз запевняв, що не уявляє, як він може потрапити до шістки найкращих французьких спортсменів на наступні Олімпійські ігри-2030.

За свою кар'єру Гігонна ставав чемпіоном та призером світу, Європи, Кубку IBU, Кубку світу. На Олімпійських іграх медалей не здобував.

Раніше повідомлялось, що біатлонну кар'єру завершили італійця Доротея Вірер та німкеня Франциска Пройсс. Згодом стало відомо, що лідерка жіночої збірної Словаччини Пауліна Батовська-Фіалкова також прощається з професійним біатлоном.