Зірка збірної Франції може завершити кар'єру ще до Олімпіади

Ветеран збірної Франції з біатлону Антонен Гігонна не виключає будь-якого розвитку в своїй кар'єрі.

Слова 34-річного спортсмена цитує Sport.de.

"Олімпійські ігри для мене точно стануть останніми. Це точно, бо я не бачу, як я можу потрапити до шістки найкращих французьких спортсменів у 2030 році. Це не обов’язково буде мій останній сезон. Але я не впевнений, що не завершу кар’єру після цього сезону", – заявив він.

Дворазовий чемпіон світу розривається думками від цього.

" Я завершу кар’єру на Різдво, бо я не на тому рівні, на якому буду на початку сезону. До ще одного чи двох років участі в Кубку світу. Я справді не знаю", – каже Гігонна.

Він зізнався, що цього року на перше місце буде ставити дружину Енору та доньку Люсі, яка народилася на початку року.

" Це виклик – перевірити, чи зможу я виступати на тому рівні, в який вірю, протягом олімпійського сезону, водночас ставлячи на перше місце сімейне життя поза тренуваннями", – визнав Антонен.

Минулого сезону біатлоніст посів 24-те місце в загальному заліку Кубку світу. Найкращим для нього був сезон-2018/19, коли він став 11-м у заліку Кубку світу. На Олімпійських іграх Гігонна медалей не здобував.

