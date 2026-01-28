Українська правда
Француз Гігонна виграв індивідуальну гонку на ЧЄ-2026, українці поза чільною тридцяткою

Сергій Шаховець — 28 січня 2026, 13:19
Француз Гігонна виграв індивідуальну гонку на ЧЄ-2026, українці поза чільною тридцяткою
Богдан Цимбал
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У середу, 28 січня, в норвезькому Шушені відбулася перша гонка в межах чемпіонату Європи 2026 з біатлону.

До стартового листа індивідуальної гонки на 20 кілометрів серед чоловіків потрапили 138 біатлоністів.

Збірну України в індивідуалці представляли шестеро спортсменів: Дмитро Боровик, Артем Тищенко, Денис Насико, Богдан Цимбал, Сергій Супрун та Михайло Хміль.

Найкращий результат серед українців продемонстрував Богдан Цимбал, який з двома промахами фінішував на 35 місці. Дебютант ЧЄ Сергій Супрун закрив усі мішені на чотирьох вогневих рубежах, але поступався конкурентам у швидкості. У підсумку лише 68 місце.

Переможцем індивідуальної гонки став француз Антонен Гігонна, який випередив норвежця Ісака Фрея. Бронзову нагороду виборов ще один представник збірної Франції Валантен Лежен.

Чемпіонат Європи з біатлону. Індивідуальна гонка, чоловіки

  • 1. Антонен Гігонна (Франція) — 52:08.9 (0+0+0+0)
  • 2. Ісак Фрей (Норвегія) + 1:11.0 (1+0+1+0)
  • 3. Валантен Лежен (Франція) + 1:13.3 (0+1+0+0)
  • ...
  • 35. Богдан Цимбал (Україна) + 3:48.7 (2+0+0+0)
  • 36. Артем Тищенко (Україна) + 3:51.6 (0+0+0+1)
  • 43. Роман Боровик (Україна) + 4:21.3 (1+0+0+0)
  • 64. Денис Насико (Україна) + 6:14.1 (1+2+0+3)
  • 68. Сергій Супрун (Україна) + 6:37.2 (0+0+0+0)
  • 85. Михайло Хміль (Україна) + 7:35.5 (1+0+1+3)

Сьогодні в межах ЧЄ-2026 в Шушені відбудеться індивідуальна гонка серед жінок, яка розпочнеться о 15:30 за київським часом. Раніше повідомлялося про склад жіночої збірної України на Євро-2026.

