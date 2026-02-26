Українська правда
Відомо, хто представить Україну в жіночій індивідуальній гонці у Лейк Плесіді

Сергій Шаховець — 26 лютого 2026, 18:22
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на жіночу індивідуальну гонку в американському Лейк Плесіді, яка відбудеться в межах сьомого етапу Кубку IBU.

Стартовий протокол оприлюднений на сайті Міжнародного союзу біатлоністів.

Україну в гонці представлять Лілія Стеблина, Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова. Гонка відбудеться у четвер, 26 лютого. Початок о 21:20 за київським часом.

Нагадаємо, в Лейк Плесіді відбудуться два поспіль заключні етапи Кубку IBU в поточному сезоні. Гонки триватимуть до 7 березня включно.

Напередодні стали відомі дати проведення чемпіонату України з біатлону.

