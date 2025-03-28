🥇 Анастасія Меркушина виграла золото масстарту ЧУ-2025

У п'ятницю, 28 березня, в Буковелі пройшов масстарт у межах чемпіонату України з біатлону, де перемогу здобула Анастасія Меркушина.

Анастасія допустила два промахи на останній стрільбі, але це не завадило їй на 24 секунди випередити Оксану Коваленко.

Третє місце посіла Лілія Стеблина, яка відстала від переможниці на 46,8 секунди.

Чемпіонат України 2025. Масстарт, жінки

Анастасія Меркушина (Закарпатська область) 35:37.7 хвилин Оксана Коваленко (Харківська область) +24.0 Лілія Стеблина (м.Київ) +46.8 Аліна Хміль (Волинська область) +1:16.0 Дарина Чалик (Чернігівська область) +1:41.3 Поліна Пуцко (Сумська область) +1:52.8

Нагадаємо, вчора суперспринт виграла сестра Анастасії, Олександра Меркушина. У чоловіків суперспринт пройшов у надзвичайно рівній боротьбі – тріумфатора довелось визначати завдяки фотофінішу.

Нагадаємо, чемпіонат України з біатлону стартував 26 грудня. У змішаній естафеті перемогу здобули представники Харківської області Любов Кип'яченкова та Степан Кінаш.