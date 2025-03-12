Особливий етап для Джими. Прев’ю Кубку світу в Поклюці

Поклюка – майже останній дзвоник виснажливого біатлонного сезону. Словенський етап Кубку світу – передостанній в насиченому календарі стріляючих лижників. Словенія знову кличе в гори. Сподівались, що кличе в бодай якісь залишки кліматичної зими. Бо те, що було на попередньому етапі – це майже знущання природи з біатлону. Але екстремальна весна і на цей етап вносить суттєві корективи.

У Поклюці буде прохолодніше, але по-спортивному стає дедалі спекотніше. Все ближче розв’язка в боротьбі за перемогу в загальному заліку, свої протистояння в Кубку націй, який є дуже важливим для українських жіночої та чоловічої команд.

Програма етапу, як для сезону, унікальна, насичена та різнобарвна. Ми в очікуванні рідкісної короткої індивідуальної гонки. Своїм неповторним драйвом запалять змішана та одиночна змішана естафети, а також елітарний масстарт.

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Важливо, що українська чоловіча команда, здобувши бронзу в естафеті на етапі Кубку світу в Нове-Мєсто, повернула в український біатлон віру в можливе світле майбутнє. І саме на цій позитивній хвилі ми віртуально переносимось в густі високогірні словенські ліси.

Підручний та його бойова команда – на позитиві

Починаємо з чоловіків, адже після минулого етапу на коні саме вони. Героїчна бронза в естафеті довела, що здобути медаль – це не фантастика, просто для цього повинні скластися докупи різні обставини. І якщо зійдуться вони в Поклюці, а це цілком реально, то і звідти можна буде поїхати не з порожніми руками. Причому це стосується і жіночої команди. Відомо лише одне – вже точно не буде медалей у класичній естафеті, бо в Нове-Мєсто була остання. Але є змішані. А це ще той адреналін!

Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний Getty Images

Головне, що брати Поклюку хлопці їдуть з практично вирішеним завданням у Кубку націй. Естафета принесла чимало очок, українці вже не мають випасти за межі топ-10. А це означає, що з наступного сезону, який ще й олімпійський, збільшиться квота на особисті гонки – п’ять біатлоністів, а не чотири, як цього сезону. А це, своєю чергою, відсутність тиску. Проводити гонки без нього – часто це розкіш.

Моральний стан хлопців – краще не придумаєш. Але головне, щоб вони відійшли від успіху емоційно. Бо для України зараз ця бронза – як олімпійське золото. А після великої звитяги часто у спорті наступає логічний психологічний спад, вигорання. Оскільки естафет вже не буде, то можливо саме час "вдарити копитом" в особистих гонках? Хоча, сил на спурт, бачимо, вже небагато. Особисті гонки в Нове-Мєсто є тому підтвердженням.

Підручний – у масстарті, Мандзину ще треба боротися

Індивідуальна гонка стане таким собі відбором до мас-старту. Станом на зараз місце в ньому з великою ймовірністю забронював Дмитро Підручний, який йде на 17-й позиції загального заліку. Навіть проваливши, або пропустивши нелюбий для себе марафон, Підручний має всі шанси залишитись в топ-25 (це дає право "автоматом" пробитися до мас-старту). Дмитро провів потужний етап в тріумфальній естафеті, така напружена, контактна, емоційна боротьба – це його стихія. І Підручному дуже хочеться провести такі ударні кола і в мас-старті. Раніше в сезоні це йому з різних причин не вдавалося.

"Бронза – це не випадковість, а результат нашої праці. Треба завжди робити те що ти вмієш робити", – казав Дмитро в коментарі Чемпіону після успіху в естафеті. Маємо сподівання, що вдасться зробити в мас-старті щось неймовірне, на це Дмитро точно напрацював. Та й завершити б сезон на 15-й позиції "тоталу", а не 17-й на якій він зараз, було б якось солідніше. Попереду амбітні вчорашні юніори американець Кемпбелл Райт та швейцарець Ніклас Гартвег. Але позаду зірковий, щоправда "нестріляючий" швед Мартін Понсілуома та знаний снайпер Юстус Штрелоу з Німеччини.

Віталій Мандзин також має на етап свої задачі. Він перебуває на 27-й позиції заліку. І точно хоче пробитися до мас-старту, в якому вже неодноразово виступав. Але треба вскочити на 25-ту позицію або потрапити до п’ятірки кращих за результатами етапу, а це лише одна гонка. Нагадаємо, що саме в цій дисципліні молодий українець має свій найкращий результат у сезоні – 4 місце, але ще на першому етапі в грудні.

Віталій Мандзин biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

До того ж Мандзину треба спробувати відіграти позиції в американця Кемпбелла Райта, з яким все ще веде боротьбу за титул кращого біатлоніста віком до 23 років. Та й точно хочеться бути якомога вище в загальному заліку. Бо одна справа колись розповідати дітям як в дебютному повноцінному сезоні став 30-м, а інше – 20-м… Завдань багато, а сил все менше. Хоча, не лише в нього. Будьмо відвертими, завдання на сезон майже дебютант Мандзин і так перевиконав. Головне, щоб це не розслабило на майбутнє.

"Приємно здивований від прогресу, який я зробив за цей рік. І десь, напевно, навіть сам від себе такого не очікував. Хочу завершити сезон на дуже хорошій ноті. Тяжко фізично, але стараємося", – сказав біатлоніст в інтерв’ю "Чемпіону".

Дуже цікаво буде подивитися і на Антона Дудченка, зокрема в індивідуалці. Так, для нього це сезон невиправданих надій. Але посісти високе місце в "марафоні" та потрапити до масстарту – цілком реально. Швидким він не був ніколи, але наклепати нулів на вогневих рубежах може. А це могло б стати квитком до масстарту. Хоча не виключаємо, що не це головне завдання. Можливо, тренери роблять ставку на біатлоніста в одній зі змішаних естафет. Якщо Дудченка поставлять на сингл-мікст, то він матиме можливість довести, що 20 місце на чемпіонаті світу в Ленцергайде було якоюсь прикрістю і справа не лише в погано підготовлених лижах.

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Гірко – це не завжди про весільні поцілунки

Дівчата добряче зіпсували собі настрій перед Поклюкою проваленою естафетою в Нове-Мєсто. Аж 17 місце – це не просто антирекорд, це психологічний удар, яким би складом не виступали. Але добре, що в Кубку націй українки мають втриматись у десятці й зберегти квоту в п’ять біатлоністок на наступний сезон. Чи можна якось проєктувати чеську естафету на словенський етап? Можна – бо вона ще раз демонструє втому наших дівчат на кінець сезону.

І це стосується не лише Дмитренко та Джими, які тягнули сезон на собі, заробляючи бали в згаданий Кубок націй. Мова і про Городну та Меркушину-молодшу, яких добряче вимотав юніорський чемпіонат світу. А вони ж приїхали в Нове-Мєсто ледь не зі шведської траси в Естерсунді... До Поклюки мало б дещо "відпустити", але пауза невелика, плюс переїзд, а ще й високогір’я. І тому розраховувати на молодь все ж таки буде важкувато. Меркушина та Городна ще матимуть купу часу та шансів себе проявити, і це не про прийдешній етап і не про цей сезон точно. Головне – не "загнати" дівчат у такому крихкому для спорту віці.

Олена Городна biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Дмитренко та Джима мають шанс добрати залікових балів в особисту та командну скарбничку через індивідуальну гонку. Саме в цій дисципліні дівчата зазвичай демонструють найкращі результати через своє вміння стабільно влучно закривати мішені. На чемпіонаті світу, нагадаємо, Джима була п’ятою, а Дмитренко – 11-ю в "марафоні стрільців".

Юлія Джима практично забронювала собі місце в словенському масстарті, вона йде на 19 позиції й не повинна випасти за межі топ-25 тоталу. Але для надійності індивідуалку треба провести на рівні – так, як вона вміє. Тим паче Поклюка – символічне місце для українки. Тут вона часто бувала на зборах, адже тренується за програмою словенського фахівця, колишнього тренера збірної України Уроша Велепця. І саме в Поклюці Юлія виграла своє єдине особисте золото, але про це буде нижче.

Христина Дмитренко також шукатиме свої чотири нулі. Ця гонка – можливість продемонструвати можливо один із найкращих результатів сезону та відібратись до масстарту. Наразі вона в тоталі 33-тя, тож автоматично в елітну дисципліну не кваліфікується.

"Почуваюся добре після чемпіонату світу, фізично є свіжість і є бажання стартувати", – сказала Дмитренко в коментарі "Чемпіону" ще перед початком попереднього етапу.

Христина Дмитренко biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Склад на етап ідентичний до того, що був на попередньому: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Ірина Петренко, Дарина Чалик.

В який бік дівчата крутять глобус

У загальному заліку Кубку світу триває боротьба за Великий кришталевий глобус. І вона вже майже на фінішній прямій! Серед жінок є дві претендентки на кришталь – німкеня Франциска Пройс та француженка Лу Жанмонно. Титулована німкеня ще ніколи не вигравала номінацію і зрозуміло, наскільки сильно вона цього хоче. Натомість француженка не так давно у великому біатлоні й, можливо, ще матиме шанси в наступні роки.

У Пройс 933 особистих бали, у Жанмонно – 897. З огляду на те, що за одну гонку одна може набрати 90 очок, а інша – 10, залежно від зайнятого місця, то перевага Пройс в 36 балів – це ніщо. Скоріш за все, в п’яти особистих гонках, що залишились, обидві будуть думати не стільки про медалі, а радше про заочну боротьбу. І розглядаючи протокол чи табло після фінішу будуть там одразу ж шукати прізвище одна одної, рахуючи бали та оцінюючи перспективи.

Франциска Пройс та Лу Жанмонно Getty Images

Цією боротьбою могла б скористатись ще одна французька прима Жюлья Сімон. Вона йде третьою, але відставання завелике – 248 балів. Якщо Сімон буде в призовій трійці в кожній гонці, а Пройс та Жанмонно пастимуться на 30-40 місцях, то камбек можливий. Нагадаємо, в минулому сезоні залік виграла італійка Ліза Віттоцці, яка цей сезон через проблеми зі здоров’ям пропускає. Жанмонно тоді була другою, а Пройс 11-ю.

Штурм Стурли. Нерви – сталеві, мрії – кришталеві

У чоловіків ситуація майже ідентична – в боротьбі залишились двоє. Але норвежці Йоганнес Бо та Стурла Легрейд розділені якимись п’ятьма заліковими балами – 936 проти 931! Ось де "заруба"! Француз Емільєн Жаклен відстав практично безнадійно – 694 бали. Минулого року Йоганнес виграв боротьбу в старшого брата Тарея, набравши 1262 бали. Легрейд був четвертим. До речі, третім був, якщо ще пам’ятаєте такого, Йоганес Дале-Шевдаль, який цьогоріч переважно виступає на Кубку IBU і в Поклюці повернеться до основи.

Тож в чоловіків інтрига закручена до максимуму і вже кожна гонка під мікроскопом! До речі, Бо-молодший та Легрейд вели боротьбу в сезоні 2022/23. Переміг, звісно ж, Бо. Чи хоче він вхопити глобус в останньому сезоні надзіркової кар’єри, чи хоче Легрейд нарешті вибити нагороду з рук легендарного земляка – питання дуже риторичні. Але в Поклюці буде шалена боротьба за кожен бал, і це додасть видовищності етапу.

Тепло, висота й мокрота

Біатлонний стадіон в Поклюці знаходиться на висоті 1350 метрів на гірському плато в північно-західній частині Словенії, на території національного парку "Триглав". Поруч – знаменитий гірськолижний курорт Блед. Це не таке високогір’я, як в італійській Антгольц-Антерсельві та швейцарському Ленцергайде, та все ж таки є нюанси. Тут неодноразово траплялися випадки, коли біатлоністів буквально "вимикало" посеред траси. А з огляду на те, що сили вже на межі, то трапитись тут може все що завгодно. Але, сподіваємось, омине. Все ж таки гірського досвіду в цьому сезоні всі набрались та відносно акліматизувались. Треба буде правильно розподіляти сили, аби вистачило на останнє коло. Особливо у виснажливій індивідуальній гонці.

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Траса цікава своїми численними поворотами, на висоті тут ті, хто добре володіє гірськолижними навичками. Втратити кілька секунд на віражах можна дуже швидко.

Стрільбище розташоване після спуску, що позначається на якості стрільби, адже пульсові зони атлета різко просідають і стріляти за умов серцевих перепадів дуже непросто. Особливо, якщо після спуску потрібно займати крайні установки, залишившись без можливості вирівняти пульс за кілька десятків метрів траси.

Погода на перші дні змагань як для зимового спорту весняно-екстремальна! Плюс 6-8 градусів, дощ, мокрий сніг – схоже, біатлоністи вкотре матимуть черговий погодний виклик. І саме через невтішний прогноз організатори змінили графік змагань, хоча й таке буває не часто. Все ж таки це не грудень і не січень… А взагалі, щось потрібно думати глобальне організаторам міжнародних змагань, аби біатлон залишався зимовим видом спорту. Холодніше на планеті не ставатиме.

Пам’ятна Поклюка для Джими

У минулому сезоні Поклюка не приймала етап Кубку світу, тут змагалися учасники Юніорського кубку IBU. В сезоні 2022/23 Словенія приймала великий біатлон на початку січня. Юлія Джима була 19-ю у спринті з ідеальною стрільбою, але випала з двадцятки за результатами переслідування. У чоловічому спринті найкращим був Артем Тищенко – 30 позиція з точною стрільбою. Мандзин тоді ще не виступав, а Підручний пропускав ту гонку.

У змішаній естафеті українці мали 11-ту позицію (Цимбал, Ткаленко, Блашко, Джима). В сингл-міксті Тищенко та Анастасія Меркушина завершили гонку сьомими. До речі, в тому січні Поклюка ще й прийняла етап Кубку IBU.

Остання українська медаль на словенських снігах датується лютим 2021-го. Українська жіноча збірна виграла бронзу в естафеті (Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар’я Блашко, Олена Підгрушна)

У 2020-му були п’ятим у сингл-міксті (Підручний/Меркушина).

А на початку сезону 2018/19 Меркушина та Тищенко здобули в Поклюці бронзу в цій дисципліні! Причому з королівською стрільбою – один додатковий патрон за всю гонку – космос! Взагалі той етап, як для нас, був вкрай врожайним. В індивідуальній гонці золото виграла Юлія Джима! Все було як і нині – можливість вибити чотири нулі за умови програшу у швидкості

Моніка Гойніш-Старега, Юлія Джима та Маркета Давидова Getty Images

У тій пам’ятній гонці киянка випередила на 5,9 секунди польку Моніку Гойніш-Старегу та на 16,5 сек. чешку Маркету Давидову. При цьому володарки срібла та бронзи мали по одному неточному пострілу, хоч були швидшими за Юлію на дистанції (в індивідуальній гонці за неточний постріл до результату біатлоніста додають одну хвилину). Щоправда, стався цей успіх у грудні, в першій частині сезону, коли сил ще значно більше...

Попри всі труднощі, втому та інші нюанси відправляємось в Поклюку зі стриманим оптимізмом та надіями. Наші переваги – моральний дух та наявність "українських" дисциплін на цьому етапі. Прорвемося!

Оновлений розклад етапу в Поклюці

13.03.2025 | 12:30 | Коротка індивідуальна гонка, жінки

13.03.2025 | 16:15 | Коротка індивідуальна гонка, чоловіки

15.03.2025 | 14:35 | Масстарт, жінки

15.03.2025 | 16:45 | Масстарт, чоловіки

16.03.2025 | 13:05 | Сингл-мікст

16.03.2025 | 15:50 | Змішана естафета

В Україні, нагадаємо, офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

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