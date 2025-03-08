Мандзин: Приємно здивований від свого прогресу за рік
Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував поточний сезон, зізнавшись, що здивований від того прогресу, який він зробив за цей тренувальний рік.
Про це він сказав у коментарі "Чемпіону".
"Звісно, що сезон довгий і нелегко вже бігати, але ми стараємося в кожній гонці показати від себе максимум. Насправді, приємно здивований від того прогресу, який я зробив за цей тренувальний рік. І десь, напевно, навіть сам від себе не очікував, що буду бігти на такому рівні. Тому, в принципі, я задоволений.
Але, звісно, що хочу закінчити цей сезон на дуже хорошій ноті, дуже вдало. Тяжко фізично, але стараємося, тому дуже надіюся і багато працюю, аби це все вийшло так, як я собі задумав до самого кінця", – зазначив спортсмен.
Мандзин також розповів про свої цілі на два останніх етапи Кубку світу, які залишилося провести у цьому році.
"Звісно, що в мене завжди цілі – це просто виходити на гонку і показувати результат. Зібратися, перш за все, психологічно з думками, фізично, морально, зібратися і показати максимальний результат.
На жаль, інколи це не виходить, інколи, на щастя, виходить. Як такої цілі зайняти те чи інше місце не ставлю. Просто хочу показати реальний результат, на який я готовий на даний момент", – підкреслив Віталій.
Раніше Віталій Мандзин ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментував 39 місце в гонці переслідування на сьомому етапі Кубку світу в чеському Нове-Мєсто.