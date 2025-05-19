Збірні України поїхали до Іспанії змагатися за путівку на Євролігу-2025

Жіноча та чоловіча збірні України з пляжного футболу вирушили до Іспанії на перший етап Євроліги. Матчі відбудуться в Кадісі з 22 до 25 травня.

Про це повідомляє Асоціація пляжного футболу України.

Склад жіночої збірної України

Голкіперки: Анастасія Терех, Олександра Кулик

Польові: Юлія Костюк, Анастасія Кліпаченко, Ірина Дубицька, Ірина Бавзенюк, Олександра Скибіна, Маргарита Юрасова, Руслана Дячук, Ганна Прокопенко, Олександра Кулик, Ольга Квач, Наталія Чендей

22 травня українки зіграють проти іспанок (19.45 за київським часом). А 23 травня поміряються силами з англійками (17:15).

Жіноча збірна України зустрічалася з англійками в рамках Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії наприкінці минулого року. В драматичному поєдинку здолали британок (5:4).

Зазначимо, збірна Іспанії очолює світовий рейтинг збірних, Україна на другій позиції, англійки йдуть в заліку четвертими.

В чоловічій кваліфікації виступить чотири збірних – Україна, Іспанія, Німеччина, Грузія.

Команда вирушила до Іспанії в такому складі:

Голкіпери: Андрій Неруш, Олександр Пославський

Універсали: Олег Зборовський (К), Андрій Борсук, Іван Глуцький, Андрій Потапов, Максим Войток, Олександр Самойленко, Антон Росс, Григорій Комар, Євгеній Мельничук, Олександр Корнійчук (граючий тренер)

23.05 | 15:45 | Україна – Німеччина

24.05 | 14:30 | Україна – Грузія

25.05 | 21:00 | Іспанія – Україна

Нагадаємо, чоловіча збірна в цьому році грала проти збірної Німеччини в рамках товариського турніру в Литві. Матч завершився перемогою "синьо-жовтих" (7:6).

Збірна України також посіла друге місце на представницькому турнірі в Сальвадорі.