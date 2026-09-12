Збірна України поступилася Італії на шляху до фіналу Євроліги-2026

Жіноча збірна України з пляжного футболу поступилася Італії в півфіналі Суперфіналу Євроліги-2026, який проходить у В'яреджо.

Зустріч завершилася з рахунком 1:4.

Італійки відкрили рахунок на 9-й хвилині після удару голкіперки. Українки миттєво відреагували на пропущений м'яч – Анастасія Кліпаченко влучним ударом відправила м'яч у кут воріт.

На старті другого періоду збірна Італії знову вийшла вперед. Українська воротарка не впоралася з дальнім ударом суперниці, завданим майже від центру майданчика. Згодом італійки забили втретє.

У третьому періоді господарки майданчика ще раз відзначилися дальнім ударом, довівши свою перевагу до 4:1.

Українки намагалися змінити перебіг зустрічі, але більше забити не змогли. У підсумку збірна Італії вийшла до фіналу Суперфіналу Євроліги-2026, де зустрінеться з Іспанією. Україна зіграє у матчі за третє місце з командою Португалії.

Євроліга-2026, Суперфінал

1/2 фіналу, 12 вересня

Італія – Україна 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Нагадаємо, Україна в першому турі обіграла Швейцарію 4:2, а згодом поступилась Португалії.